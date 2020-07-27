Понад 20 кораблів і 2000 військових: у Чорному морі завершилися навчання Sea Breeze

Завершилися ювілейні двадцяті міжнародні навчання Sea Breeze у Чорному морі.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"У Чорному морі завершилися ювілейні двадцяті міжнародні навчання Sea Breeze. Всього до навчань залучили близько 2 тисяч осіб з восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Крім України та США, у навчаннях взяли участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччини", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що всі завдання маневрів у Чорному морі виконані в повному обсязі.

Керівники навчань Sea Breeze-2020 від української та американської сторін подякували всім учасникам за високий рівень фахової підготовки та ефективне виконання завдань. За їхніми словами, ці навчання вкотре продемонстрували високий рівень співпраці між Україною та США та регіональними союзниками й партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні.

У МОУ відзначили, що однією з особливостей цьогорічних навчань була спільна дистанційна робота двох штабів, з яких, власне, здійснювалось управління Sea Breeze-2020. Один штаб був розташований безпосередньо в Одесі, а другий — у місті Рота (Королівство Іспанія) в морському операційному центрі 60-го з’єднання надводних кораблів 6-го флоту ВМС США. Це було своєрідним ноу-хау як для українських військових моряків, так і для наших американських партнерів. Робота штабів велася в режимі постійного обміну інформації. Дистанційно проводилось планування всіх заходів, а потім зрештою сама практична реалізація безпекових операцій у Чорноморському регіоні.

Ще однією особливістю навчань стало те, що під час виконання спільних дій вперше було відпрацьовано елемент практичних стрільб зі знищення морських цілей із застосуванням озброєння вертольота. Крім того, вперше в рамках Sea Breeze проведено ескортування патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США.

У Чорному морі завершилися навчання Sea Breeze / Фото: АрміяInform

У Міноборони підкреслили, що за практичними діями у морі багатонаціональних корабельно-катерних груп морської компоненти навчань Sea Breeze-2020 пильно стежили кораблі Чорноморського флоту РФ.

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Як повідомляв Укрінформ, цього року через поширення коронавірусу було прийнято рішення змінити формат проведення українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ Sea Breeze-2020. Зокрема, загальний термін проведення навчання скорочено до 7 діб, до участі в навчаннях залучалися тільки кораблі і літаки, які складають морський і авіаційний компоненти сил навчань, участь підрозділів сухопутного компонента, водолазного компонента і розгортання міжнародного штабу навчань в Одесі було скасовано.