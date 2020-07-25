На Sea Breeze-2020 українське рятувальне судно було "порушником з нелегалом"

Затримання підозрілого судна було одним з елементів спільних дій під час міжнародних навчань "Сі Бриз-2020". Роль порушника виконувало рятувальне судно «Олександр Охрименко».

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Олександр Охрименко» став судном порушником, щоправда — умовно. На зв’язок з кораблем виходить Морська охорона ДПС та попереджає про готовність екіпажу прийняти спільну доглядову групу, яка складається із екіпажу патрульного катеру «Старобільськ» та корабля морської охорони «Павло Державін». Висадившись на борт судна, доглядова група проводить огляд корабля та його приміщень, під час якого виявляє умовного «нелегала», що не може пояснити мету свого перебування на кораблі, після чого його разом з судном-порушником умовно арештували та конвоювали до найближчого порту.

Окрім того, екіпаж рятувального судна також відпрацював низку інших задач. Зокрема, за легендою навчань, екіпажу корабля надійшла команда, що санітарний катер «Сокаль» отримав пошкодження, внаслідок якого сталася пожежа, а корабель втратив хід. Рятувальне судно екстрено підійшло до пошкодженого корабля та висадило аварійно-рятувальну групу для усунення наслідків аварії.

Сьогодні кораблі постійної військово-морської групи Північноатлантичного Альянсу SNMG2 зайшлм в порт Одеси. "Візит відбувся відповідно до Плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України", - зазначили в Міноборони.

Там також зауважили, що у зв’язку з запобіганням розповсюдження гострої респіраторної інфекції COVID-19, відвідування мешканцями та гостями міста кораблів не передбачено.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на місцеві ЗМІ, сьогодні вранці в порт Одеси зайшла ескадра НАТО у складі п'яти кораблів, які брали участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2020".

Цього року через поширення коронавірусу було прийнято рішення змінити формат проведення українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ «Сі Бриз - 2020». Зокрема, загальний термін проведення навчання скорочено до 7 діб, до участі в навчаннях залучалися тільки кораблі і літаки, які складають морський і авіаційний компоненти сил навчань, участь підрозділів сухопутного компонента, водолазного компонента і розгортання міжнародного штабу навчань в Одесі було скасовано.