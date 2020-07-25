Фінал Sea Breeze-2020: в Одесу зайшли п'ять кораблів НАТО

У суботу рано вранці п'ять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях "Сі Бриз-2020", на чолі з флагманом групи SNMG2 зайшли в порт Одеси.

Про це повідомляє "Думская".

Близько 7 години першими, як повідомляє місцеве видання, відшвартувалися у військово-морській базі «Південь», що в Практичній гавані, корвети — румунський «Контрадмірал Себастіан» (борт 264) і болгарський «Бадьорий» (борт 14).

До 9 години в порт почали прибувати основні ударні сили "Сі бризу". На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати — іспанський (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецький F243 «Йилдірім» і румунський F222 «Регіна Марія».

Всі кораблі, зазначає "Думська", вже не раз гостювали в Одесі, крім іспанського фрегата, який вперше у Чорному морі і в Одесі.

Навчання Sea Breeze у Чорному морі / Фото: Думская

Екіпаж іспанського флагмана на цих навчаннях відзначився - льотчики зуміли провести успішну рятувальну операцію з доставки травмованого американського моряка з есмінця "Портер" DDG78 на шкільний аеродром Одеси.

Фрегат названий на честь іспанського адмірала XVI століття і включений до складу іспанських ВМС у грудні 2003 року.

Довжина корабля 147 метрів, ширина 19, осадка — вісім метрів. Водотоннажність близько 6000 тонн. Дві газові турбіни General Electric LM 2500, (такі ж, як на американських есмінцях типу «Арлі Берк») і дві дизельні установки bazan-Caterpillar розганяють його до 28 вузлів.

Alvaro de Bazan оснащений аналогом американської бойової інформаційно-керуючою системою "Іджіс". Основна ударна зброя корабля-протикорабельні ракети "Гарпун". Крім того, у нього є 48 шахт вертикального пуску Мк.41 для різних ракет, торпедні установки і Артилерійське озброєння. "Базан" несе один протичовновий вертоліт SH-60»Сіхоук".

Кораблі пробудуть в Одесі до 28 липня.

Як повідомляв Укрінформ, цього року через поширення коронавірусу було прийнято рішення змінити формат проведення українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ «Сі Бриз - 2020». Зокрема, загальний термін проведення навчання скорочено до 7 діб, до участі в навчаннях залучалися тільки кораблі і літаки, які складають морський і авіаційний компоненти сил навчань, участь підрозділів сухопутного компонента, водолазного компонента і розгортання міжнародного штабу навчань в Одесі було скасовано.