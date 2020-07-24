Авіація відпрацювала на Sea Breeze стрільби по морській цілі
Про це повідомляє Armyinform.
"Цей елемент було виконано успішно, ціль вражено і це додатково підкреслює, що техніка, яку ми отримали у ВМС, а конкретно у бригаді морської авіації, використовується на 100 відсотків", - зазначив начальник штабу керівництва навчань Sea Breeze-2020 Костянтин Плахотнюк.
Під час перельоту до визначеного району виконання бойових вправ пара вертольотів здійснила повітряний моніторинг водного простору, відшукуючи тактичні групи корабельно-катерного складу. Під час виконання спільних дій було успішно відпрацьовано елемент практичних стрільб з вертольота по морській цілі.
Як повідомлялося, в акваторії Чорного моря тривають українсько-американські навчання Sea Breeze-2020, які обмежуються через пандемію коронавірусу лише морською фазою із залученням авіації.
За даними пресслужби Міноборони, основне призначення навчання Sea Breeze – підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.
Фото: armyinform.com.ua