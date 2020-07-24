Авіація відпрацювала на Sea Breeze стрільби по морській цілі

Українські військові авіатори в ході багатонаціональних навчань Sea Breeze-2020 уперше відпрацювали практичні стрільби з вертольота по морській цілі як одне з бойових завдань.

Про це повідомляє Armyinform.

"Цей елемент було виконано успішно, ціль вражено і це додатково підкреслює, що техніка, яку ми отримали у ВМС, а конкретно у бригаді морської авіації, використовується на 100 відсотків", - зазначив начальник штабу керівництва навчань Sea Breeze-2020 Костянтин Плахотнюк.

Зазначається, що бойові стрільби з вертольота морської авіаційної бригади Мі-8 були важливим елементом відпрацювання практичних дій та досягнення взаємосумісності в рамках багатонаціональних навчань. Екіпажу бойової одиниці морської авіаційної бригади, що піднявся з одеського аеродрому "Шкільний" в супроводі вертольота ДПСУ, належало здійснити пошук і знищити морську ціль.

Під час перельоту до визначеного району виконання бойових вправ пара вертольотів здійснила повітряний моніторинг водного простору, відшукуючи тактичні групи корабельно-катерного складу. Під час виконання спільних дій було успішно відпрацьовано елемент практичних стрільб з вертольота по морській цілі.

Як повідомлялося, в акваторії Чорного моря тривають українсько-американські навчання Sea Breeze-2020, які обмежуються через пандемію коронавірусу лише морською фазою із залученням авіації.

За даними пресслужби Міноборони, основне призначення навчання Sea Breeze – підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.

Фото: armyinform.com.ua