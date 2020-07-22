Посол Франції вірить в успішність контракту з будівництва катерів для України

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вірить в успішність французько-українського контракту щодо будівництва патрульних катерів.

Про це він заявив під час церемонії підписання цього контакту у Миколаєві, повідомляє пресслужба МВС.

«Перші переговори розпочалися два роки тому і вже 2021 року, ми сподіваємося, перші катери будуть поставлені замовникам», - сказав посол.

Він зазначив, що цей контракт є послідовником іншого великого проєкту – поставки 55 вертольотів виробництва компанії «Airbus».

«Ці два контракти вписуються в контекст політичної підтримки, яку Франція надає Україні», - підкреслив дипломат.

Генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський наголосив, що підприємство готове виконати умови контракту в найкоротші терміни.

«Для нас це великий виклик та визнання французької компанії. Ми відроджуємо Дніпро, розбудовуємо український флот і робимо все, щоб Україна була морської країною, а не країною біля моря. Для нас велика честь розбудовувати охоронний сектор України. Ми готові виконати роботу в найкоротший термі», - сказав він.

Як повідомлялося, Державна прикордонна служба України та компанія OCEA (Франція) 22 липня підписали контракт щодо будівництва 20 патрульних катерів у межах Рамкового договору між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та оборони України.

З боку Держприкордонслужби контракт підписав голова служби Сергій Дейнеко, з боку компанії OCEA - головний виконавчий директор Ролан Жосар.

Читайте також: Україна підписала з ОСЕА контракт на будівництво 20 катерів для прикордонників

Глава МВАС Арсен Аваков, який також був присутній на церемонії підписання, відзначив, що проєкт передбачає протягом трьох років будівництво 20 найсучасніших патрульних катерів.

Очільник МВС також зазначив, що компанія ОСЕА обрала партнером завод «Нібулон» виходячи з його високого рівня професіоналізму та компетенції.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підписання контракту, назвав угоду успішним прикладом підтримки національного виробника.