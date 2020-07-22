Аваков про угоду із французькою ОСЕА: Україна отримає сучасні технології будівництва кораблів

У рамках угоди Міністерства внутрішніх справ і Держприкордонслужби з французькою компанією ОСЕА щодо будівництва катерів для Державної прикордонної служби України за три роки очікується поставка 20 таких катерів.

Про це під час відеовключення з підприємства "Нібулон" у Миколаєві на засіданні уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей суднобудівний завод буде безпосередньо долучений до виконання цього проєкту і будівництва кораблів для наших прикордонників. Я дуже радий, що наші міжнародні партнери з компанії ОСЕА вибрали миколаївський суднобудівний завод "Нібулон", виходячи із високого рівня професіоналізму та компетенції. Ці кораблі – це буде українсько-французький продукт. За 3 роки ми зможемо поставити 20 кораблів для нашої прикордонної служби", - уточнив він.

Міністр наголосив, що в рамках реалізації проєкту Україна не тільки отримає нові сучасні кораблі для захисту державного кордону, а й здобуде сучасні технології з будівництва кораблів, що дозволить Україні у подальшому самостійно обслуговувати ці кораблі і розвивати власне виробництво.

Україна отримає сучасні технології з будівництва кораблів - Аваков

Аваков також висловив вдячність послу Франції, бо він доклав чимало зусиль до підписання цієї угоди.

«Це - чудовий потужний крок наших державних дружніх відносин з Республікою Франція», - наголосив він.

До цього у середу, 22 липня, на підприємстві "Нібулон" у Миколаєві керівництво МВС і Держприкордонслужби підписали угоду з французькою компанією OCEA про будівництво катерів для Державної прикордонної служби України.

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Раніше повідомлялося, що миколаївська компанія "Нібулон" буде виробляти кораблі для Державної прикордонної служби України у рамках українсько-французської угоди.

16 жовтня у МВС повідомили, що Україна і Франція обговорюють можливість взаємного визнання водійських посвідчень та спільного виробництва патрульних катерів для прикордонників.

Фото: twitter, Аваков