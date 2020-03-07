Аваков та посол Франції обговорили будівництво кораблів патрульного класу

Очільник МВС Арсен Аваков обговорив із послом Французької Республіки Етьєном де Понсеном будівництво для України кораблів патрульного класу для охорони кордону.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Арсен Аваков провів робочу зустріч з Етьєном де Понсеном. Сторони обговорили стан реалізації інвестиційного проєкту про посилення системи морської безпеки та охорони кордону, а саме – будівництво двадцяти одиниць кораблів патрульного класу виробництва компанії ОСЕА", - йдеться у повідомленні.

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За словами міністра внутрішніх справ України, це вже другий надзвичайно важливий, після авіації МВС, за масштабом українсько-французький проєкт.

Аваков додав, що 4 березня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Франції про посилення системи морської безпеки та охорони кордону.

"За три роки Державна прикордонна служба України отримає 20 найсучасніших патрульних кораблів французької компанії ОСЕА», - зазначив міністр.

Також сторони обговорили проєкт з постачання питної води у місті Маріуполь.

Нагадаємо: раніше Україна та Франція підписали велику міжурядову рамкову угоду щодо офіційної підтримки у посиленні системи морської охорони та безпеки кордонів.

Фото: МВС