Україна закупила 20 французьких патрульних катерів ОСЕА

Україна та Франція підписали велику міжурядову рамкову угоду щодо офіційної підтримки у посиленні системи морської охорони та безпеки кордонів.

Документ підписали міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр внутрішніх справ Франції Кристоф Кастанер у Парижі під вас правоохоронної виставки Milipol 2019, інформує пресслужба МВС.

“Велику міжурядову рамкову угоду між Україною та Францією щодо офіційної підтримки у посиленні системи морської охорони та безпеки кордонів підписано 19 листопада у Парижі під час правоохоронної виставки Milipol 2019. Документ підписали від імені уряду України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр внутрішніх справ Франції Кристоф Кастанер”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що після ратифікації угоди Верховною Радою буде підписано технічний контракт.

За даними МВС, планується, що корабельний склад Держприкордонслужби України поповниться 20 надсучасними 32-метровими патрульними кораблями компанії ОСЕА. Вони будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальним операціям та протидії диверсійно-розвідувальним групам.

"Сьогодні був підписаний контракт з компанією ОСЕА на виготовлення і поставку для потреб системи прикордонної безпеки 20 прикордонних патрульних катерів", - зазначив Аваков.

За його словами, пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України і потреб ДПСУ, а Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і часткову локалізацію, 25%, виробництва в Україні.

"Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні. Таким чином, ми захистимо акваторії наших морів та за рахунок локалізації виробництва в Україні. Орієнтовно, це буде один із миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом. Сподіваємось, що після цього контракту ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі", - наголосив міністр.

За умовами угоди, уточнюють у міністерстві, додаткова комплектація катерів буде українською - маленькі швидкісні човни, які виготовляються у Харкові, зброя також буде вітчизняна.

"Проєкт вартує 136 мільйонів євро. 15% ми платимо відразу з державного бюджету. І 85% - це спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками. Контракт включає в себе закупку катерів, навчання персоналу та технічне обслуговування", - уточнив Аваков.

Так, проєкт розрахований до 2024 року, а перший корабель Україна зможе отримати у 2021 році.

Наголошується, що кораблі будуть розміщуватися у місцях постійної дислокації підрозділів морської охорони ДПСУ - Одеса, Маріуполь, Бердянськ, Ізмаїл та Кілія.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що корпуси катерів будуть виготовлені з морського алюмінію, щоб зробити їх більш легкими та маневровими.

"Це новітні тенденції у виробництві. Алюмінієві корпуси дають меншу осадку, тобто судна можуть працювати на мілководді. Це екологічний матеріал та його можна тривалий час експлуатувати. Ми дослідили досвід використання таких човнів. Крім того, це чудова нагода для нашого суднобудівництва не лише відновити виробництво, але й залучити нові технології", - сказав заступник міністра.

Читайте також: Катери Island планують доозброїти кулеметами та гарматами

Гончаров підкреслив, що довжина судна - 32 метри, максимальна швидкість - 30-32 вузлів, автономність близько тижня, дальність по плаванню - 1200 морських миль.

Як повідомлялося, 16 жовтня у МВС повідомили, що Україна і Франція обговорюють можливість взаємного визнання водійських посвідчень та спільного виробництва патрульних катерів для прикордонників.

Фото: mvs.gov.ua