ВР ратифікувала угоду з Францією про посилення системи морської безпеки

Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Франції про посилення системи морської безпеки та охорони кордону.

Відповідний законопроєкт №0025 підтримав 261 народний депутат, інформує пресслужба МВС.

«Сьогодні, 4 березня, Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядами України та Франції про посилення системи морської безпеки та охорони кордону. За три роки Державна прикордонна служба України отримає 20 найсучасніших патрульних кораблів французької компанії ОСЕА», - йдеться у повідомленні.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, посилення системи морської охорони та захисту кордонів - це вже другий надзвичайно важливий, після авіації МВС, за масштабом українсько-французький проєкт.

Зокрема, очільник МВС зазначив, що український морський кордон становить 1448 км або 765 миль, з яких 509 миль – Чорним морем, 132 - Азовським, 26 - Керченською протокою та 98 миль - протяжність кордону по Дунаю. Площа виключної (морської) економічної зони перевищує 21 тисячу квадратних миль.

«Оскільки морська ділянка українського кордону сьогодні найбільш незахищена, ми потребуємо посилення та мобільності на воді. В окупованій АР Крим залишилися бази та 19 наших прикордонних кораблів і катерів, а 80% наявних суден - технічно застарілі та потребують постійного оновлення», - пояснив Аваков.

Зазначається, що пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України та максимально відповідала потребам прикордонної служби.

«Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і погодилась на часткову локалізацію - кожен четвертий корабель буде побудовано на одному з миколаївських суднобудівних заводів, що є вкрай привабливим і позитивним для відродження вітчизняної суднобудівної галузі. Більше того, судна виготовлятимуться з морського алюмінію, тому вони будуть більш легкі та маневрені», - наголосили у МВС.

Аваков зазначив: «Наша мета - максимально використовувати продукцію українських виробників, яка відповідає європейській якості та українським потребам (швидкісні RIB-човни – харківського виробництва, корабельне озброєння тощо); отримати сучасні технології та навички роботи з морським алюмінієм».

Також очільник МВС поінформував, що у планах за 3 роки усі 20 кораблів будуть на озброєнні ДПСУ, а українські корабели зможуть самостійно будувати аналогічні судна.

Також, окрім виробництва та постачань суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб техперсоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування упродовж двох років експлуатації (або 2400 годин), техпідтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) упродовж 60 місяців з дати постачання першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу.

За словами Авакова, сума контракту між Францією та Україною становить 136 500 000 євро, а вартість одного повністю укомплектованого корабля – 6 825 000 євро.

Уточнюється, що ці кошти Україна отримає через спеціальне запозичення під 4,25% річних від державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків.

«Реалізація проєкту планується в тому числі з частковим фінансуванням за рахунок кредитних коштів - як комерційних банків, так і за рахунок казначейської позики міністерства фінансів Франції. Кредит надає держава Франція. В цілому це забезпечує вкрай привабливу відсоткову ставку, яка за користування кредитом становить до 2,5% річних на термін до 10 років. Це набагато нижче вартості залучення кредитів для України», - наголосив міністр внутрішніх справ.