Італійський суд почне розглядати апеляцію на вирок Марківу у вересні

В Італії у вересні почнеться розгляд апеляційної скарги на вирок бійцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вигляді 24 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба МВС.

«В Італії апеляційний суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа почнеться у вересні», - йдеться у повідомленні.

Засідання будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана.

«У клопотанні захист просить остаточно і беззастережно виправдати Віталія Марківа через відсутність доказів його причетності до трагічного інциденту, що стався 24 травня 2014 року на Донеччині неподалік Слов’янська», - наголосили у МВС.

Як повідомлялося, боєць Нацгвардії Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію.

Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.