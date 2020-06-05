Аваков - про справу Марківа: Очікуємо кінця карантину в Італії

Україна очікує на оголошення дати засідання італійського апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа після завершення карантину в Італії у зв’язку з COVID-19.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у виступі під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо кінця карантину в Італії у зв’язку з COVID-19, коли буде оголошено про засідання апеляційного суду, де, ми впевнені, у нас вкрай добрі позиції", - сказав Аваков.

Він додав, що Україна також продовжить докладати дипломатичних зусиль щодо звільнення Марківа на міжурядовому рівні.

Міністр також нагадав, що торік Нацполіція поновила розслідування щодо обставин убивства італійського фотографа Адреа Рокеллі.

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"Кілька тижнів тому було проведено слідчий експермент, який стовідсотково доводить: Марків не міг бути причетний, навіть фізично, навіть на відстані до цього убивства. Тому ми докладаємо зусиль і вважаємо, що Марків буде вільний. Я дуже хочу, щоб це сталося найближчими місяцями", - акцентував глава МВС.

Як повідомлялося, 25 травня група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту провела у Слов’янську слідчий експеримент у кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера Рокеллі та російського перекладача Андрєя Міронова 24 травня 2014 року.

Боєць Нацгвардії Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

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12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

Фото: RFE/RL