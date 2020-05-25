Експерти проводять слідчий експеримент у Слов’янську у справі нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту прибули у м. Слов’янськ для проведення слідчого експерименту в кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера А.Роккелі та російського перекладача А.Миронова 24 травня 2014 року. Групу експертів очолює директор КНДІСЕ Олександр Рувін", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події.

У справі нацгвардійця Марківа проводять слідчий експеримент / Фото: МВС

У відомстві висловили сподівання, що слідство Нацполіції отримає фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг, поданих захистом Віталія Марківа.

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Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) засуджено до 24 років ув’язнення старшого сержанта НГУ Віталія Марківа.