Кулеба мав серйозну розмову з главою МЗС Італії щодо справи Марківа

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час своєї першої розмови з італійським колегою Луїджі ді Майо приділив серйозну увагу питанню нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу UA: Перший, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується Марківа, я місяць перебуваю на посаді міністра закордонних справ і двічі розмовляв з міністром закордонних справ Італії. Один раз виключно про гуманітарну допомогу, а під час першої розмови з ним питанню Віталія була приділена дуже серйозна увага. І так само Президент України порушував питання Віталія Марківа і його свободи у розмові з прем’єр-міністром Італії", - сказав Кулеба.

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У відповідь на запитання, чи може направлення в Італію українських медиків позитивно вплинути на вирішення справи Марківа, глава МЗС зауважив, що гуманітарна допомога не повинна обумовлюватися жодними поступками у відповідь.

"Я вважаю, що гуманітарна допомога має надаватися тому, що комусь, кому ти співчуваєш, зараз дуже погано і потрібна твоя допомога", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 7 лютого Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте обговорили справу Віталія Марківа.

Боєць Нацгвардії був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимуму зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

Фото: RFE/RL