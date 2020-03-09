Через коронавірус в Італії відкладається розгляд апеляції у справі Марківа

Розгляд апеляції на вирок бійцю Нацгвардії Віталію Марківу, якого італійський суд засудив на 24 роки позбавлення волі, заблоковано у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на адвокатів Марківа.

«В Італії початок апеляційного процесу в Мілані стосовно українського військового Віталія Марківа заблокований… Через епідемію COVID-19 у цій країні й запровадження надзвичайних заходів щодо непоширення вірусу італійський уряд постановив припинити діяльність судових органів до 31 березня», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в регіоні Ломбардія, центром якого є Мілан, від 8 березня оголошено карантин. Там закриті навчальні, культурні, розважальні заклади та більшість установ.

Сторона захисту подала апеляційне клопотання до суду в листопаді минулого року. Його розгляд планували розпочати навесні. Нині, за словами Донателли Рапетті, однієї з адвокатів Марківа, можна сподіватися на червень - але все залежить від ситуації з поширенням коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардієць Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року під час боїв сил АТО з бойовиками Гіркіна у Слов’янську Донецької області.

12 липня 2019 року суд міста Павія засудив Марківа на 24 років позбавлення волі.

Захист назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС України повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL