Справа Марківа: Україна подала апеляцію на вирок італійського суду

Україна подала апеляційну скаргу на рішення італійського суду, який засудив бійця Нацгвардії Віталія Марківа до позбавлення волі на 24 роки.

Про це у Facebook повідомляє Офіс Президента.

«20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на рішення суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа було визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікується навесні 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прийняття до розгляду цивільного позову родичів Андреа Рокеллі та інших до держави Україна у суді Італії порушує принципи міжнародного права, зокрема юрисдикційний імунітет держави.

У зв'язку з цим Україна висловлює готовність застосувати всі правові засоби задля забезпечення справедливості для Віталія Марківа та сподівається, що Італійська Республіка залишатиметься непохитною у дотриманні верховенства права.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок "політичним" і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

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У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL