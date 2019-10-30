Італійські журналісти хочуть зняти фільм про справу нацгвардійця Марківа
Про це інформує пресслужба МВС України.
"До МВС звернулася група італійських журналістів, які планують зняти документальний фільм у справі Віталія Марківа. Відомство готове надати всебічну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що очільник МВС Арсен Аваков під час інвестиційного форуму в Маріуполі вчергове провів перемовини з Надзвичайним та Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа.
Аваков поінформував італійську сторону, що розслідуванням загибелі журналіста Андреа Рокеллі займалася СБУ. По гарячих слідах проводити слідство завадили активні бойові дії у Слов’янську, а 15 жовтня 2019 року матеріали справи передали українській поліції.
"Слідчий у справі гвардійця вже звернувся в прокуратуру Італії з пропозицією надати їм статус спостерігача в цьому розслідуванні у рамках міжнародного правового поля", - сказав Аваков.
Міністр наголосив, що Україна докладе всіх зусиль, щоб установити реальні обставини загибелі італійця.
"Додаткове слідство у справі гвардійця Марківа надасть італійському суду докази його невинуватості", - переконаний глава МВС.
Окремо зазначається, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко проведе ряд зустрічей із захисниками Віталія Марківа та самим нацгвардійцем.
Своєю чергою Давіде Ла Чечіліа пообіцяв налагодити комунікацію з урядом Італії у цій справі.
Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.
Захист Марківа назвав вирок "політичним" і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.
У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.
Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.
Фото: RFE/RL