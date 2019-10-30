Італійські журналісти хочуть зняти фільм про справу нацгвардійця Марківа

Група італійських журналістів планує зняти документальний фільм про справу несправедливо засудженого бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

Про це інформує пресслужба МВС України.

"До МВС звернулася група італійських журналістів, які планують зняти документальний фільм у справі Віталія Марківа. Відомство готове надати всебічну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що очільник МВС Арсен Аваков під час інвестиційного форуму в Маріуполі вчергове провів перемовини з Надзвичайним та Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа.

Аваков поінформував італійську сторону, що розслідуванням загибелі журналіста Андреа Рокеллі займалася СБУ. По гарячих слідах проводити слідство завадили активні бойові дії у Слов’янську, а 15 жовтня 2019 року матеріали справи передали українській поліції.

"Слідчий у справі гвардійця вже звернувся в прокуратуру Італії з пропозицією надати їм статус спостерігача в цьому розслідуванні у рамках міжнародного правового поля", - сказав Аваков.

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Міністр наголосив, що Україна докладе всіх зусиль, щоб установити реальні обставини загибелі італійця.

"Додаткове слідство у справі гвардійця Марківа надасть італійському суду докази його невинуватості", - переконаний глава МВС.

Окремо зазначається, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко проведе ряд зустрічей із захисниками Віталія Марківа та самим нацгвардійцем.

Своєю чергою Давіде Ла Чечіліа пообіцяв налагодити комунікацію з урядом Італії у цій справі.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок "політичним" і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL