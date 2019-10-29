До захисту нацгвардійця Марківа в Італії долучився український адвокат

До захисту незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа, крім двох італійських адвокатів, долучився ще й український захисник Олександр Чебаненко.

Про це повідомив у Facebook заступник очільника МВС Антон Геращенко, який зустрівся в Італії з Марківим.

"Сьогодні, за дорученням міністра МВС, зустрівся з українським в'язнем сумління - Віталієм Марківим. Тим самим нацгвардійцем, якому несправедливо, під тиском пропагандистської істерії суд міста Павії дав 24 роки позбавлення волі", - написав Геращенко.

Він зазначив, що незважаючи на понад два роки, проведених у неволі, українець є бадьорим і цілеспрямованим.

"Він підтримує своє тіло і дух постійними тренуваннями. Читає багато книжок. Більш за все йому прикро навіть не за те, що він свої молоді роки проводить за ґратами, а за те, що італійський суд фактично звинуватив український народ в тому, що він захищав свою державу від підступного нападу", - підкреслив Геращенко.

За його словами, Марків передав слова найщирішої подяки своїм побратимам - бійцям добровольчого батальйону НГУ імені Генерала Кульчицького, а також його добровільним захисникам - волонтерам в Україні, Італії та по всьому світу.

"Він, як і ми всі, вважає цей судовий процес не юридичним актом, а суто політичною, піарно-пропагандистською розправою над українським солдатом", - наголосив Геращенко.

У зв'язку з цим заступник міністра підкреслив, що на жодній зі 167 сторінок вироку Марківу немає жодного доказу чи факту його причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі та громадянина Росії Андрія Миронова, які втратили життя під час мінометного обстрілу під Слов’янськом 24 травня 2014 року.

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Також Геращенко поінформував, що ще одною гарною новиною для Марківа стало те, що разом з найкращими італійськими адвокатами Раффаеле Делла Валле та Нікколо Бертоліні до його захисту приступив і український адвокат Олександр Чебаненко.

"Апеляція на абсурдний, неправосудний і не маючий нічого спільного з реальністю вирок буде подана вчасно. Ми будемо і далі боротись і робити все необхідне для звільнення солдата Віталія Марківа до повного зняття всіх несправедливих обвинувачень. Україна покаже всьому світу, що не кидає своїх захисників напризволяще", - пообіцяв Геращенко.

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Також заступник очільника МВС опублікував посилання на повний текст неправосудного вироку Марківу у перекладі українською мовою.

"Передбачаю, що ознайомившись з текстом цього вироку, українські правники будуть шоковані тим, що в Італії людина може отримати 24 роки позбавлення волі без жодних причинно-наслідкових зв’язків між її діями та загибеллю іншою людини", - зазначив Геращенко.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.

Захист Марківа назвав вирок "політичним" і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ "докласти максимум зусиль" для повернення Марківа.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Фото: RFE/RL