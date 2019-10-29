В Мілані пройде акція на пітримку нацгвардійця Марківа
Про це написала волонтерка Леся Цибак у Facebook.
"Боротьба за Віталія Марківа продовжується! "Новий Театр" з Івано-Франківська проводить благодійну акцію на підтримку Віталія Марківа і представляє спектакль "Собака". Прошу всіх долучитися до акції та прийти на виставу в Генеральне консульство України в Мілані 1 листопада 2019 року о 15:00 годині за адресою вул Ludovico di Breme, 11. В єдності ми - сила!", - зазначила волонтерка.
Як відомо, 12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.
Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.
Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.
Фото: RFE/RL, Lesya Tsybak