В Мілані пройде акція на пітримку нацгвардійця Марківа

Акція на підтримку несправедливо засудженого бійця Національної гвардії України Віталія Марківа відбудеться 1 листопада в Мілані.

Про це написала волонтерка Леся Цибак у Facebook.

"Боротьба за Віталія Марківа продовжується! "Новий Театр" з Івано-Франківська проводить благодійну акцію на підтримку Віталія Марківа і представляє спектакль "Собака". Прошу всіх долучитися до акції та прийти на виставу в Генеральне консульство України в Мілані 1 листопада 2019 року о 15:00 годині за адресою вул Ludovico di Breme, 11. В єдності ми - сила!", - зазначила волонтерка.

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Як відомо, 12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.

Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL, Lesya Tsybak