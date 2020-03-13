Україна відреагувала на пропаганду РФ про "неонацистів" в ЗСУ та Нацгвардії

Російська делегація в ОБСЄ своїми регулярними пропагандистськими розповідями про нібито "неонацистську" природу окремих регулярних підрозділів ЗСУ та Нацгвардії насправді відвертає увагу від реального порушення РФ основних принципів ОБСЄ та її агресії проти України.

На цьому наголосив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Регулярне поширення російською делегацією цих фальшивих та пропагандистських наративів насправді спрямовано на відволікання уваги Форуму від реальних триваючих порушень Російською Федерацією основних принципів та зобов'язань ОБСЄ та міжнародного права. Ця держава продовжує вести збройну агресію на території українського Донбасу та окупацію її суверенної території", - заявив Лоссовський, реагуючи на чергову заяву російської делегації в ОБСЄ про нібито націоналістичну та "неонацистську" ідеологію і діяльність регулярних підрозділів ЗСУ та НГУ.

Український дипломат наголосив, що спроби прирівняти регулярні підрозділи законного військового формування в Україні до будь-яких так званих "неонацистських" рухів є "абсолютно неприйнятними".

"Регулярні військові підрозділи "Азова", "Донбасу" та "Айдара", згадані у презентації російської делегації, не є окремими збройними групами. Вони є невід'ємною частиною Національної гвардії та Збройних Сил України, поєднані єдиним ланцюгом командування та управління та діють за наказами командирів у чіткій відповідності до закону та військових статутів", - заявив заступник очільника Місії України при ОБСЄ.

Він підкреслив, що ці підрозділи стали на захист суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії на Донбасі, "а їхня роль у визволенні та подальшій обороні міст України добре відома та гідна поваги".

"Україна залишається відданою, як на національному, так і на міжнародному рівнях, боротьбі з будь-якими проявами ксенофобії, нетерпимості, дискримінації та расизму. Заборона пропаганди комуністичної та нацистської ідеологій та їх символів служить належним прикладом у цьому плані", - додав Лоссовський.