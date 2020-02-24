У Польщі вважають, що про злочини РФ на Донбасі слід підготувати нову доповідь

Свідчення українців, визволених із полону під час двох останніх обмінів, мали би лягти в основу нової доповіді про злочини російських окупантів на Донбасі, подібної до переданої в 2016 році у Міжнародний кримінальний суд.

Таку думку в інтерв’ю власному кореспондентові Укрінформу висловила віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська.

"Варто було б створити схожу доповідь, що спиратиметься на свідчення осіб, яких нещодавно було визволено", - заявила Госєвська.

Вона звернула увагу, що нещодавно польська журналістка Моніка Андрушевська зробила з колишніми українськими військовополоненими інтерв’ю, які було опубліковано на сайті Бєлсат.

"Ці розповіді є так само драматичними, як і ті, які ми вже раніше передали до Гааги. Це підтверджує тезу, що злочини (в ОРДЛО - ред.) cкоюються й далі", - наголосила польський політик.

Вона підкреслила, що міжнародна громадськість має знати імена і прізвища злочинців з Росії, які скоюють злочини на Донбасі.

"Я нагадаю, що наш звіт (переданий до Гааги в 2016 році – ред.) описує певні процеси, механізми, жертви, а також, що особливо важливо, вказує на імена та прізвища злочинців, а також місця, де вони скоювали злочини", - підкреслила Госєвська.

Вона зауважила, що польська сторона "здійснюватиме ряд дій, готуватиме конференції й повертатиметься до цієї теми".

Як повідомлялося, в основу доповіді про злочини російських окупантів на Донбасі в 2014 році покладено понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з колишніми полоненими. Люди розповідали, серед іншого, про фізичні і психологічні тортури, вбивства, до яких мали відношення російські військові.