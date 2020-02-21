Морський Трибунал ООН відхилив спробу Росії уникнути відповідальності за дії на Азові - МЗС

Сьогодні Арбітражний Трибунал, сформований відповідно до Конвенції ООН з морського права, відхилив спроби Росії уникнути відповідальності за її поведінку в Азовському морі та у Керченській протоці.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України.

"Сьогодні Трибунал відхилив спроби Росії уникнути відповідальності за її поведінку в Азовському морі та Керченській протоці. Росія намагалася виключити ці два життєво важливі міжнародні водні шляхи зі сфери регулювання міжнародного морського права",- йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що Трибунал погодився з Україною - вимога Росії про статус внутрішніх вод не є належним приводом для заперечення юрисдикції, це питання слід вирішувати на стадії розгляду справи по суті.

"Рішення означає необхідність здійснення юридичної експертизи незаконного будівництва Росією Керченського мосту та зупинок суден в Азовському морі, які завдають шкоди міжнародному судноплавству", - підкреслили в українському МЗС.

Таким чином, наголошують у міністерстві, рішення Трибуналу підтверджує "наявний міжнародний консенсус щодо невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією" і не підтримує вимогу Росії щодо суверенітету.

"Сьогоднішнє рішення є прямим запереченням позиції Росії, що її односторонні дії захищені від юридичних оскаржень", - зауважили у міністерстві закордонних справ.

Як зазначається, Україна здійснюватиме підготовку для належного представлення справи по суті перед Арбітражним трибуналом, а після вивчення письмових подань сторін Трибунал проведе слухання по суті.

Раніше про рішення у позові України до Росії повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Як повідомлялося, у вересні 2016 року Україна подала до суду позов, у якому звинуватила Росію в порушенні Конвенції з морського права в українських територіальних водах у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Україна вимагає припинити в цих акваторіях узурпацію своїх суверенних морських прав. Позов стосується всіх порушень, які вчинила Росія, - перешкоджання навігації, крадіжка корисних копалин, незаконний вилов риби, спорудження Керченського мосту та багатьох інших.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створили арбітраж для розгляду спору України проти РФ.

У лютому 2018-го до Постійної палати третейського суду в Гаазі подали меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано 19 лютого 2018 року.

Зі свого боку Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

10 червня 2019 постійна палата Третейського суду в Гаазі почала слухати позов України проти Росії щодо порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо анексованого Криму.