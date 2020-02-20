РФ може вдатися до військової операції задля відкриття води у Крим - експерт

Реальність військової операції Росії з метою відкриття води до окупованого Криму є доволі високою.

Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник під час круглого столу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одна з великих небезпек, яка походить зараз із Криму, полягає в тому, що ілюзія безкровної анексії, яка насправді не була безкровною, і відсутність активних бойових дій має дуже негативні і небезпечні наслідки, тому що це дає можливість і, принаймні, використовується як можливість відтермінувати це питання, мовляв, давайте будемо займатися Донбасом, бо там стріляють. В Криму не стріляють, але в Криму душать, і там все одно гинуть люди, руйнуються людські життя. Тобто, це проблема того ж безпекового рівня, або й гіршого, ніж проблема Донбасу, попри відсутність активних бойових дій", - сказав Мельник.

Він також підкреслив, що повзуча анексія Чорноморського басейну і фактично анексоване Азовське море має екологічні та економічні наслідки не лише для України, а й для всього Азовсько-Чорноморського регіону.

Експерт звернув увагу на те, що в Україні наразі не приділяють достатньої уваги військовій загрозі, яка походить з території окупованого півострова.

"Лише один приклад - Північно-Кримський канал. На сьогодні він, крім екологічної небезпеки, становить ще суто військову загрозу. Тому що, якщо в певний момент проблема (з водозабезпеченням Криму - ред.) стане настільки гострою, що Путін буде приймати швидке рішення, ми знаємо, які рішення в нього є в запасі. Тобто, реальність військової операції по відкриттю води в Крим видається цілком і абсолютно очевидною, і про це треба пам'ятати", - наголосив Мельник.

Як відомо, Північно-Кримський канал був побудований у 1961-1971 роках для забезпечення водою посушливих територій Херсонської області і Криму.

Завдяки Північно-Кримському каналу Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів були припинені.