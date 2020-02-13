Україна візьметься за питання води для Криму, коли звідти підуть окупанти - комітет Ради

Питання водопостачання українського Криму має вирішуватися після відновлення контролю на ним.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець (депутатська група “За майбутнє”).

“Учора (12 лютого, — ред.) під час виїзного засідання комітету в Херсонській області ми дійсно розглядали питання водопостачання на територію Автономної Республіки Крим. Ми виходили з того, що наразі територія АР Крим і місто Севастополь є анексованими, тобто юридично це українська територія, але фактично ми її не контролюємо. Питання щодо водопостачання на територію АР Крим має бути розглянуто після повернення фактичного контролю над цієї територією. І вирішуватися це питання повинно згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України”, — прокоментував Лубінець.

Він уточнив, що відповідне рішення підтримали одностайно всі десять присутніх членів комітету (загалом у комітеті працює 17 депутатів).

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Путіна щодо Донбасу.

Наступного дня Арахамія приніс вибачення перед тими, кого образили його слова, і наголосив, що це висловлювання було вирвано з контексту.

13 лютого народний депутат із фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко у Facebook повідомив про те, що Комітет ВР з питання прав людини, деокупації і реінтеграції окупованих територій Криму і Донбасу, національних меншин і міжнаціональних відносин ухвалив рішення “про неможливість поставок води в Крим до його деокупації”.