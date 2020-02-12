Арахамія каже, що його слова про воду для Криму вирвали з контексту

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія приніс вибачення перед тими, кого образили його слова про воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ щодо Донбасу і наголосив, що це висловлювання було вирвано з контексту.

Про це Арахамія написав у Facebook.

“Шановні друзі, мої вчорашні слова про воду наробили багато шуму і сьогодні ми змушені виправдовуватися за те, чого не було. Розумію, що ми живемо в епоху пост-правди, тому хочу розповісти про все по порядку. У нашій фракції ніколи не піднімалося питання про відновлення водопостачання до Криму. Наша позиція була і залишається незмінною – Автономна Республіка Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою ми будемо добиватися всіма законними способами”, - підкреслив депутат.

Він також вибачився перед громадянами, яких могли образити його слова.

“Окремо хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть попри те, що вони були вирвані з загального контексту і насправді були трактовкою припущень, озвучених не мною. Я ріс в Миколаєві, кримчани – наші сусіди. Я дуже люблю Крим, і ми ніколи не допустимо будь-яких форм легалізації незаконної анексії наших територій. Крим був, є і буде частиною України”, - написав Арахамія.

Він зазначив, що ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу - не його.

“Якщо ви уважно подивитеся ефір, то побачите, що таку постановку питання озвучив ведучий і запитав, яка моя особиста думка з цього приводу. Можете в цьому самі переконатися – подивіться це відео з 05 хв. 07 сек. Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі! повторив, що це моя особиста позиція”, - пояснює Арахамія.

На думку політика, питання компромісів є дуже складним для нашого суспільства.

“Хтось вважає, що нехай краще ллється вода, ніж проливається кров солдат. Хтось з цим категорично не погоджується. Але всі ми точно погоджуємося з тим, що хочемо кращого майбутнього для своєї країни, але не за рахунок поступок у питанні суверенітету і територіальної цілісності”, - зауважив він.

Арахамія додав: “...за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє”.

Читайте також: Єрмак прокоментував заяву Арахамії про воду для Криму

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.