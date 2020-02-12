Умеров пояснив, чому договір з Росією про воду для Криму - це пастка

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що фракції "Слуга народу" треба шукати не компроміси з Росією, а можливості для посилення санкцій проти країни-агресора.

Поставка ж води на окупований півострів буде означати визнання юрисдикції РФ над Кримом. Про це Умеров написав на своїй сторінці в Facebook.

"Як буде записано в договорі про постачання води до Криму? Україна поставляє воду у 83-й регіон РФ, Республіку Крим? Це пряме визнання юрисдикції Росії в Криму", - зазначив Умеров, звертаючись до керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

За міжнародними правилами, нагадав Умеров, за всі проблеми, що виникають на окупованій території, відповідальний окупант. "Наше завдання - зробити Крим непідйомною, недешевою ношею для Росії. А Україна, під керівництвом вашої партії, завжди намагається догодити агресору", - вважає заступник голови Меджлісу.

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"Підтримуючи Росію, ви, які іменуєте себе "слугами народу", наражаєте на небезпеку свій народ. Припиніть гру з вогнем. Росія - агресор... Не компромісів треба шукати, а підтримку в світі, у вигляді посилення санкцій - і економічних, і дипломатичних, і політичних", - наголосив Умеров.

Він зазначив, що поставляючи воду в анексований Крим, Україна буде допомагати не кримчанам, а російській армії.

"Для населення води в Криму вистачає. Бракує - коли рахують разом із величезною армією Росії", - констатує заступник голови Меджлісу.

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Як повідомлялося, 11 лютого голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що припускає можливість постачати воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.

Після анексії Криму Росією окупаційна влада не уклала відповідної угоди з Держводагентством України і не розрахувалася з боргами за перекачку води. В травні 2014 року Україна почала будувати поблизу Каланчака пункт обліку постачань води і остаточно перекрила поставку води на півострів.