Польські депутати написали листа українським політв’язням Кремля

Депутати польського парламенту підписали листа підтримки українським політв’язням, які перебувають в російських буцегарнях.

Листа представлено під час відкриття в Сеймі Польщі виставки малюнків власного кореспондента Укрінформу, колишнього бранця Кремля Романа Сущенка, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Польські парламентарії, а разом із ними увесь польський народ солідаризуються з українськими громадянами, які утримуються в російських в’язницях з політичних мотивів”,- йдеться в посланні.

У ньому зазначається, що особливий супротив викликають приклади затримання невинних людей за дії, яких вони не вчиняли. Серед затриманих є особи, які потребують постійного медичного нагляду, а відмова з боку російської влади їх звільнити є “яскравим прикладом неповаги до прав людини”.

У листі наголошується, що Польща брала активну участь у міжнародних заходах щодо визволення українських громадян, які незаконно утримувалися в Росії.

При цьому, у Польщі із задоволенням сприймають факт, що в результаті дипломатичної активності української влади та послідовної санкційної політики і тиску міжнародної спільноти на Росію частині українських політв’язнів вдалося повернутися додому.

Водночас, ідеться у листі, дії Росії, зокрема викрадення та утримування громадян України, суперечило нормам міжнародного права і було також порушенням усіх загальнолюдських цінностей і принципів цивілізованого світу.

“Ми багаторазово підкреслювали, що звільнення незаконно утримуваних в’язнів мало відбутися вже давно”, - наголошується у посланні.

Визволення частини українських політв’язнів у Польщі сприймають як “початок процесу, який завершиться звільненням решти” і “першим кроком до завершення війни на Донбасі за підтримки міжнародної спільноти”.

“Ми засуджуємо незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у світлі агресії з боку Росії і робимо це на міжнародних форумах, зокрема ЄС, ОБСЄ, НАТО”,- підсумовується в листі польських законодавців.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська закликала присутніх польських законлодавців й усіх охочих підписати цей лист. Свої підписи крім Госєвської поставили, зокрема, віцемаршалки Сейму Ришард Терлецький та Влодзімєж Чажастий.

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Також депутати Сейму Польщі взяли участь у підписанні листівок для українських політв’язнів, які утримуються у РФ.

Акцію “Підпиши листа політв‘язневі!” організовано у межах відкриття виставки репродукцій малюнків Романа Сущенка.

“Для підтримки українських політв’язнів я закликаю вас підписати ці листівки і дати їм надію і віру в те, що вони повернуться додому”, - звернувся до присутніх Сущенко.

У цьому контексті посол України в Польщі Андрій Дещиця зазначив, що на території Росії, в окупованих частині Донбасу та Криму залишається ще близько 200 українських політв’язнів, про яких не можна забувати.

За словами дипломата, підписані листівки нададуть підтримку українським політв’язням у скрутну хвилину.