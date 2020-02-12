Польські депутати написали листа українським політв’язням Кремля
Листа представлено під час відкриття в Сеймі Польщі виставки малюнків власного кореспондента Укрінформу, колишнього бранця Кремля Романа Сущенка, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Польські парламентарії, а разом із ними увесь польський народ солідаризуються з українськими громадянами, які утримуються в російських в’язницях з політичних мотивів”,- йдеться в посланні.
У ньому зазначається, що особливий супротив викликають приклади затримання невинних людей за дії, яких вони не вчиняли. Серед затриманих є особи, які потребують постійного медичного нагляду, а відмова з боку російської влади їх звільнити є “яскравим прикладом неповаги до прав людини”.
У листі наголошується, що Польща брала активну участь у міжнародних заходах щодо визволення українських громадян, які незаконно утримувалися в Росії.
При цьому, у Польщі із задоволенням сприймають факт, що в результаті дипломатичної активності української влади та послідовної санкційної політики і тиску міжнародної спільноти на Росію частині українських політв’язнів вдалося повернутися додому.
Водночас, ідеться у листі, дії Росії, зокрема викрадення та утримування громадян України, суперечило нормам міжнародного права і було також порушенням усіх загальнолюдських цінностей і принципів цивілізованого світу.
“Ми багаторазово підкреслювали, що звільнення незаконно утримуваних в’язнів мало відбутися вже давно”, - наголошується у посланні.
Визволення частини українських політв’язнів у Польщі сприймають як “початок процесу, який завершиться звільненням решти” і “першим кроком до завершення війни на Донбасі за підтримки міжнародної спільноти”.
“Ми засуджуємо незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у світлі агресії з боку Росії і робимо це на міжнародних форумах, зокрема ЄС, ОБСЄ, НАТО”,- підсумовується в листі польських законодавців.
Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська закликала присутніх польських законлодавців й усіх охочих підписати цей лист. Свої підписи крім Госєвської поставили, зокрема, віцемаршалки Сейму Ришард Терлецький та Влодзімєж Чажастий.
Також депутати Сейму Польщі взяли участь у підписанні листівок для українських політв’язнів, які утримуються у РФ.
Акцію “Підпиши листа політв‘язневі!” організовано у межах відкриття виставки репродукцій малюнків Романа Сущенка.
“Для підтримки українських політв’язнів я закликаю вас підписати ці листівки і дати їм надію і віру в те, що вони повернуться додому”, - звернувся до присутніх Сущенко.
У цьому контексті посол України в Польщі Андрій Дещиця зазначив, що на території Росії, в окупованих частині Донбасу та Криму залишається ще близько 200 українських політв’язнів, про яких не можна забувати.
За словами дипломата, підписані листівки нададуть підтримку українським політв’язням у скрутну хвилину.