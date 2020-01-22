Сущенко розповів депутатам Європарламенту про захоплення Росією українських заручників

Накази про захоплення українських заручників могли віддаватися на рівні вищого керівництва російського ФСБ з метою дискредитувати Україну, вплинути на західну аудиторію, і знизити, таким чином ступінь однозначного засудження міжнародною спільнотою агресії Кремля проти України.

Таке переконання у середу під час зустрічі з депутатами Європейського Парламенту у Брюсселі висловив колишній політв’язень Кремля, журналіст Укрінформу Роман Сущенко, який до арешту тривалий час працював власним кореспондентом Агентства в Парижі. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як виходить з матеріалів моєї "справи", моя "розробка" спецслужбами РФ почалася у вересні 2015 року й тривала майже рік. Вважаю, що таке рішення щодо мене та інших українських заручників приймалося на вищому рівні ФСБ з метою вплинути на міжнародну ситуацію. Жоден з нас не представляв жодної реальної загрози для авторитарного режиму РФ. Тож метою таких дій, можна припускати, була дискредитація України в очах західних партнерів після певного зниження інтенсивності бойових дій після Нормандського саміту 2015 року", - сказав Роман Сущенко.

Він висловив переконання: все, що відбулося з ним, його родиною, та родинами інших політичних в’язнів Кремля, не є "окремим випадком", але наслідком цілеспрямованих та системних дій Кремля проти України у гібридній війні, з метою посіяти страх і паніку серед українців та донести до західної аудиторії пропагандистську інформацію щодо "неправомірних дій" з боку України, яка стала жертвою російської агресії.

"На жаль, сьогодні від 100 до 300 громадян України все ще незаконно утримуються в Росії, а також на окупованих територіях Донбасу і Криму. Прошу вас зберігати це питання високо у порядку денному на всіх рівнях. Така підтримка не лише допомагає боротися за їхню свободу, але зміцнює сподівання на краще у самих політв’язнів та їхніх родин", - підкреслив Роман Сущенко, звертаючись до депутатів Європарламенту.

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Він нагадав, що станом на сьогодні у російському ув’язненні та без права працювати в Криму знаходяться колеги-журналісти: Євген Гайворонський, Нариман Мемедемінов, Сервер Мусафієв, Осман Арифмеметов, Ремзі Бекіров, Дмитро Штибліков, Рустем Шейхалієв, Олексій Бессарабов та інші, єдина провина яких полягає в тому, що вони є громадянами України та відстоюють демократичні цінності – право на свободу висловлювань, свободу слова та віросповідання, самого права на життя.

"Дуже сподіваюся, що європейські уряди та інституції продовжать дію санкцій проти Росії, проти країни-агресора. На сьогодні це є єдиним інструментом, який здатний стримувати загарбницькі амбіції Кремля", - підкреслив Сущенко.

З трибуни Європейського Парламенту він ще раз закликав до створення міжнародного правового механізму під егідою Ради Європи для запобігання подальшому захопленню заручників Російською Федерацією. Такий механізм, за його словами, міг би включати третейську структуру, яка б розглядала всі випадки захоплення та викрадення людей, фабрикування карних справ, залякування та тиску на невинних людей, їх засудження до непомірних термінів ув’язнення.

Роман Сущенко звернувся до європейських політиків з проханням під час розгляду будь-яких пропозицій щодо налагодження діалогу з Москвою або започаткування будь-яких комерційних проектів з країною-агресором пам’ятати про ці сотні людей, які все ще знаходяться у російських тюрмах.

"Будь-які подібні контакти варто було б починати із вимоги щодо негайного та безумовного звільнення всіх заручників Кремля", - додав журналіст Укрінформу.

Як повідомлялося, Роман Сущенко разом із ще одним колишнім політв’язнем – Едемом Бекіровим, - були запрошені до Брюсселя, щоб розповісти про власний сумний досвід та випробування, які випали на долю їхніх родин.