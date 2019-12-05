Сущенко в ОБСЄ закликав відкинути наївні ілюзії домовитися з Кремлем

Країни-учасниці ОБСЄ мають відкинути будь-які наївні ілюзії домовитися з Кремлем, взявши до уваги досвід України, яка вже платить високу ціну за такі власні ілюзії.

На цьому наголосив колишній бранець Кремля, український журналіст Роман Сущенко під час "сайд-івенту" на тему "Українці - політичні в’язні. Шлях до свободи", організованого в рамках 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Для нас в Україні є очевидною підступність цього режиму, який порушує всі і кожне зі своїх міжнародних зобов’язань. Це стосується не лише України. Зневага до міжнародного права призвела до масштабної кризи з безпеки, яка на сьогодні становить головну проблему для всієї ОБСЄ. Я закликаю вас відкинути наївні ілюзії домовитися з Кремлем за будь-яку ціну. Україна вже зараз платить високу ціну за власні ілюзії", - заявив він.

Сущенко закликав враховувати цей сумний досвід України: "Якщо Росія порушила всі домовленості з Україною і щодо України, включаючи власне зобов’язання поважати її суверенітет та територіальну цілісність відповідно до Будапештського меморандуму, то завтра жертвою може стати будь-яка європейська держава. Лише посилення санкцій є дієвим механізмом протистояння варварству", - наголосив він.

Сущенко також вказав на те, що "Україна сьогодні залишається полігоном для випробування не лише новітньої російської летальної зброї, тактики і стратегії виснаження, об’єктом політичного, енергетичного та економічного тиску, а й частиною безпрецедентного експерименту над свідомістю та психікою населення".

"Одним із ключових інструментів цього гібридного впливу є медіасфера, яку Кремль намагається використати у своїх цілях. Фейкові новини, брутальна пропаганда, відверта брехня, спекуляції та маніпулювання думками, упереджена інтерпретація контенту мають основною метою розколоти українське суспільство, посіяти розбрат, паніку, страх та істерику. Усе це мені довелося пережити у російських в’язницях, усе це є елементами репресивної психіатрії, напрацьованої минулими століттями тоталітарного режиму та удосконаленого сучасним авторитарним режимом, встановленим у Росії", - підкреслив колишній політв’язень Кремля.