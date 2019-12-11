Більш як половину арештованих у РФ журналістів затримали в анексованому Криму - CPJ

Більше ніж половина журналістів, які утримуються в місцях несвободи в Росії, були затримані в анексованому Криму.

Про це йдеться у звіті Комітету захисту журналістів (CPJ).

"У Росії під вартою перебувало сім журналістів, четверо з яких — через їхню роботу в окупованому Криму з документування населення кримськотатарської меншини і російських нападів на них", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як повідомляють в CPJ, станом на 1 грудня 2019 року за ґратами по всьому світу перебувають 250 журналістів, однак у комітеті відзначили, що додаткові уточнення можуть змінити остаточну кількість затриманих.

До списку країн, де найбільше ув'язнених журналістів, цього року входять Китай (48), Туреччина (47), Саудівська Аравія і Єгипет (по 26), В'єтнам, Іран (11), а також країни Південної Африки (39).