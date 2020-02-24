Atlantic Council опублікував статтю із запереченням "терористичної" природи "Азову"

Відомий дослідник ультраправих та неонацистських рухів Антон Шеховцов опублікував статтю в одному з провідних американських аналітичних центрів Atlantic Council з фаховим поясненням, чому український підрозділ "Азов" не варто розглядати та визнавати "терористичною організацією".

Стаття під назвою "Чому "Азов" не повинен бути визнаний іноземною терористичною організацією" вийшла на сайті Atlantic Council у понеділок, 24 лютого, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У ній лектор Віденського університету реагує, головним чином, на нещодавню статтю в New York Times під заголовком "Ми колись боролися з джихадистами. Тепер ми боремося з прихильниками переваги білої раси" авторства конгресмена від Демократичної партії Макса Роуза та колишнього спецагента ФБР Алі Х. Суфана. Обоє авторів у своїй статті розмірковують, зокрема, над питанням ролі транснаціональних зв'язків у процесі радикалізації між різними ультраправими групами.

"Один із прикладів, який наводиться в статті - український батальйон "Азов", який ФБР називає "воєнізованим формуванням", що відоме своїм "зв’язком з неонацистською ідеологією". На жаль, як ця, так і інші відсилки до "Азова", зроблені в статті, роблять весь приклад необґрунтованим і, таким чином, завдають шкоди усій важливій аргументації авторів", - написав Шеховцов.

Експерт звернув увагу на те, що у своїй статті конгресмен та ексспецагент ФБР говорять про "український батальйон "Азов", додаючи до його опису також формулювання "воєнізований підрозділ". "Насправді ж, мова йде про загін спеціального призначення "Азов"- полк у складі Національної гвардії України, що входить до складу Міністерства внутрішніх справ. І це означає, що "Азов" не є ні воєнізованим підрозділом, ні незалежним від держави, а він є невід'ємною частиною офіційних структур і виконує накази Міністерства внутрішніх справ", - написав Шеховцов.

Читайте також: Штати можуть визнати полк "Азов" терористичною організацією

За його словами, історія "Азову" справді тягнеться до добровольчого батальйону, сформованого навесні 2014 року під керівництвом групи "Патріот України" неонацистського спрямування. Тоді на тлі збройного вторгнення Росії на Схід України та повної неефективності регулярної української армії ("яка була ослаблена та розграбована попереднім прокремлівським режимом"), державі "потрібен був кожен, хто був готовий приєднатися до добровольчих підрозділів і вступити в бій". Так, серед цих людей були ультраправі активісти, але також анархісти, ліберали, консерватори та взагалі аполітичні люди. "Навіть до "Азову", кістяк якого склали крайні праві, увійшли бійці різних ідейних переконань", - зазначив експерт.

Він додав, що згодом "Азов" провів процес своєї деполітизації, а "токсичне ультраправе керівництво офіційно покинуло полк, заснувавши те, що пізніше стало крайньо правою партією під назвою "Національний корпус". На парламентські вибори 2019 року ця партія пішла разом з іншими українськими крайньо правими партіями, але навіть цей об’єднаний блок "набрав жалюгідні 2,15% голосів і, таким чином, не спромігся отримати навіть одного місця в українському парламенті".

Однак, як підкреслює дослідник неонацистських рухів, ще більше невідповідностей у статті в New York Times, ніж по статусу "Азову", міститься в іншому абзаці. У ньому йдеться про те, що австрійський терорист Брентон Таррант, вбивця 51 людини у новозеландському Крайстчерчі , "їздив до України", "під час атаки носив символ, який використовує Азов", а "американські екстремісти також їдуть за кордон для воєнізованих тренувань, і серед тих, які тренувалися з "Азовом", є декілька чоловіків, які несуть відповідальність за розпалюванням насильства під час маршу "Об’єднаних правих" в Шарлоттсвілі, штат Вірджинія, у серпні 2017 року".

Шеховцов звертає увагу на те, що в так званому маніфесті Тарранта Україна справді згадується одного разу, але з того не можна зробити чіткий висновок, що він відвідував Україну, і, тим більше, брав участь там у воєнізованих тренуваннях.

Щодо "символу Азова", який нібито носив терорист з Крайстчерча, то експерт зазначає, що насправді це був шеврон із зображенням "чорного сонця" – символу, який у свій час був "приватизований" нацистською Німеччиною, а згодом став популярним і серед правих екстремістів по всьому світу. "Азов"раніше використовував символ "чорного сонця", але пов'язувати його виключно з "Азовом" буде невірно, оскільки останній просто використовував уже наявне та популярне серед крайніх правих зображення. "Жодна організація, за винятком історичної нацистської партії, не може претендувати на монополію щодо символу "чорного сонця", - заявив Шеховцов.

Схожа ситуація і з висловлюванням про те, що "Азов" нібито причетний до тренувань американських ультраправих, які брали участь у заворушеннях в Шарлоттсвілі. Згідно з Шеховцовим, таке твердження походить з одного джерела - кримінальної справи, порушеної у США проти Роберта Рундо та трьох інших членів американського крайнього правого руху Rise Above Move (RAM). У тексті обвинувачення, написаного спецагентом ФБР Скоттом Бірвіртом, зокрема, згадувався "Азов", який, як вважалося, був причетний до тренування та радикалізації базованих у США расистських організацій.

"Бірвірт не надав жодних доказів на підтвердження його переконання у тому, що "Азов" проводив воєнізовану підготовку членів RAM, але Роуз і Суфан представляють це твердження вже як доконаний факт. Цікаво, що в червні 2019 року суддя окружного суду США постановив відхилити федеральні обвинувачення проти Рундо та його соратників", - йдеться у статті на сайті Atlantic Council.

Як зазначає Шеховцов, не можна стверджувати, що між американськими та українськими ультраправими активістами немає співпраці, адже "міжнародне середовище крайніх правих настільки ж динамічне, як і будь-яка інша міжнародна політична сцена".

"Але автори (статті в New York Times, де йдеться про нібито терористичну природу "Азова" авторства конгресмена Макса Роуза та ексспецагента ФБР Алі Х. Суфана –ред.) не дають чітких доказів триваючих зв’язків між американськими правими терористами та підрозділом Міністерства внутрішніх справ України. Визнати цей підрозділ "іноземною терористичною організацією згідно з федеральним законом" було б серйозною помилкою та подарунком для Кремля", - підсумовує експерт.

Як повідомляв Укрінформ, британське представництво в Україні запевнило, що департамент поліції Великої Британії прибере Державний герб України – тризуб – з "Посібника з протидії екстремізму".

Раніше офіційний Лондон в особі міністра з питань безпеки Брендон Льюїс заявив, що шкодує через образу українського малого герба в антитерористичному посібнику британської поліції, але зауважив, що цим зображенням зловживають праворадикальні групи.

МЗС України 20 січня заявило, що очікує на офіційний коментар від британського Форін Офісу та поліції щодо включення тризуба до антитерористичного посібника і в разі підтвердження цього факту вимагає видалення з нього української державної символіки.

Як повідомлялося, в підготовленому документі британської поліції про боротьбу з тероризмом у розділі про символіку праворадикальних груп в переліку татуювань було наведено зображення малого герба України із підписом «Український тризуб (націоналістичний)». На цю публікацію відреагувало посольство України в Британії та МЗС із вимогою видалити цю образливу інформацію.