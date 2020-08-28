Апеляцію у справі Марківа суд розгляне 29 вересня — Кулеба

Засідання суду із розгляду апеляційної скарги на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу в Італії відбудеться 29 вересня.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми, безумовно, поважаємо італійську систему юстиції, але дуже чітко висловлюємо свої сподівання, що рішення стосовно Віталія (Марківа — ред.) буде справедливим та неупередженим, позбавленим будь-яких емоцій та некоректної інтерпретації фактів”, - зазначив Кулеба та додав, що засідання з розгляду апеляції заплановане на 29 вересня.

Міністр підкреслив, що Україна вважає висунуті Марківу обвинувачення необґрунтованими, а сама справа перебуває на контролі Президента. Активну участь у захисті бере також МВС та особисто міністр Арсен Аваков.

Кулеба запевнив, що українська сторона працює з італійською, українські консули надають постійну підтримку нацгвардійцю в процесі судового розгляду.

Крім того, глава МЗС поінформував, що запросив міжнародні правозахисні організації здійснювати моніторинг судового процесу, “щоб запобігти можливим порушенням чи некоректним інтерпретаціям фактів, пов’язаних із цією справою, а також фіксування можливих фактів тиску на суд з метою ухвалення підтвердження обвинуального вироку.

“Я сподіваюся, що міжнародні правозахисники почують наш заклик, долучаться до цієї справи і зрештою ми матимемо об’єктивний вирок, який подарує Віталію заслужену свободу”, - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію.

Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

24 липня у МВС поінформували, що в Італії розгляд апеляційної скарги на вирок Марківу розпочнеться у вересні.

Фото: RFE/RL