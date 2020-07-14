Українцям у США пропонують переглянути фільм «Міф» та поговорити про Василя Сліпака

У США 15 липня пройде вебінар, присвячений всесвітньо відомому українському солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику бойових дій на сході України Василю Сліпаку.

В рамках заходу відбудеться перегляд документальної стрічки «Міф» про співака-воїна та подальша дискусія, повідомляється на сторінці події в Facebook.

Як зазначається, фільм демонструватиметься українською з англійськими субтитрами.

Модератором дискусії, присвяченій волонтерській діяльності, виступить колишній аташе з питань оборони України при Посольстві України в США, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов.

У заході анонсована участь відомої української волонтерки-медика, народної депутатки України, голови Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни Яни Зінкевич; ексміністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (2019–2020), голови правління фонду «Повернись живим» Оксани Коляди; брата Василя Сліпака Ореста Сліпака тощо.

Захід розпочнеться о 12:00 за місцевим часом.

Зареєструватися можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SWUbxuaKTYiI2BrhyB5bjA.

Організатором вебінару є неприбуткова неурядова організація U.S.-Ukraine Foundation.

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Як повідомлялося, оперний співак Василь Сліпак багато років жив і працював у Франції, в паризькій опері. З початком російсько-української війни на сході України повернувся на батьківщину, пішов добровольцем на фронт у 2015 році. 29 червня 2016 року брав участь у звільнені одного з сіл на Донеччині, де і був вбитий ворожим снайпером. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Сліпак - кавалер ордена «За мужність» І ступеня, Герой України, кавалер ордена «Золота Зірка».