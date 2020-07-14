Українці на акції біля парламенту Італії вимагали справедливого суду для Марківа

У Римі біля стін італійського парламенту 13 липня відбулася акція з вимогою справедливого судового процесу на стадії апеляції для бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, серед учасників заходу було кілька десятків представників української громади, батьки засудженого нацгвардійця, дипломати та італійський правозахисник.

Акція була присвячена річниці вироку Марківу, котрого 12 липня минулого року суд присяжних міста Павії засудив до 24 років ув’язнення. Присяжні визнали його причетним до загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі на Донбасі шість років тому.

«Ми жодним чином не виступаємо проти родини загиблого Роккеллі. Але ми переконані, що на суді не представили жодного доказу залучення Марківа до інциденту. Закликаємо уважно читати мотиваційну частину вердикту суду, який, на жаль, не взяв до уваги ключові докази адвокатів захисту. Нас вразило, чому суд Павії одразу шукав винних у лавах законних військових формувань України, а не серед нерегулярних угруповань проросійських бойовиків, які, можливо, мали на меті убити Андрія Миронова, ворога Володимира Путіна?» – сказав під час виступу голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький.

Перелічивши основні критичні, на його думку, пункти вердикту, активіст висловив впевненість, що Віталія Марківа звільнять. «Віримо, що це зробить суд в Італії, а не Європейський суд з прав людини», – додав Городецький.

Як повідомляється, під час акції маніфестанти скандували: «Солідарність із Віталієм Марківим!», «Незалежний суд без впливу російської пропаганди!», «Солдат Марків несправедливо перебуває в тюрмі без жодного доказу. Чому?».

У виступах учасників лунали заклики і сподівання, що суд другої інстанції в Мілані «виправить помилки» павійських присяжних, проаналізує аргументи захисту та визнає старшого сержанта Нацгвардії України непричетним до трагічного випадку біля Слов’янська 24 травня 2014 року. Тоді на окупованій бойовиками території внаслідок стрілянини загинули італійський фотограф Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов.

Зазначається, що маніфестацію підтримали італійські партії «Більше Європи» та «Італійські радикали».

Учасники акції також закликали італійську медіаспільноту докладніше зацікавитися «дивною справою Марківа» і висвітлювати громадськості також іншу точку зору, зокрема позицію захисту солдата, а не лише тези обвинувачення і судового рішення. Попри розіслані до італійських медіа анонси події, жодного представника місцевої преси на заході не було.

Критики вердикту вважають, що на рішення присяжних вплинула російська дезінформація у медіа довкола процесу і під час самого суду, коли присяжні брали до уваги фейкові документи російських пропагандистських ресурсів.

«В очікуванні розгляду справи в апеляційному суді присяжних Мілана важко говорити, чи щось змінилося за цей рік після вироку. У травні з’явилася дуже негативна стаття у тижневику видання La Repubblica. Гадаю, те, як висвітлює справу преса, більше впливає на суддів, ніж дипломатичні зусилля, які, звісно, потрібні. Головне, щоб суд другої інстанції повністю звільнився від дезінформаційних кліше», – зауважив у коментарі для Радіо Свобода Антоніо Станґо, голова італійської Федерації з прав людини.

Як зазначається, тиражні видання Італії поширюють тезу, що суд присяжних Павії вироком Віталію Марківу поновив принцип права про заборону убивства цивільних і покарав убивць журналістів, які виконували професійний обов’язок на війні.

На завершення мітингу на підтримку Віталія Марківа перед парламентом Італії пролунав Гімн України.

Як повідомляв Укрінформ, боєць Нацгвардії Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

Восени очікується розгляд справи Віталія Марківа в Апеляційному суді присяжних Мілана.

Фото: Nataliya Kudryk/RadioSvoboda.Org (RFE/RL), Володимир Боровик в Facebook

Відео: Олесь Городецький