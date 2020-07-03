Зеленський обговорив з прем'єром Італії справу Марківа і «відкриття неба»

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте сподіваються на відновлення найближчим часом регулярного авіасполучення між країнами та економічних зв’язків.

Про це повідомляє пресслужба глави держави за результатами телефонної розмови Зеленського і Конте.

«Співрозмовники висловили сподівання на відновлення регулярного авіасполучення між двома державами вже найближчим часом. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що дуже цінує українських туристів. Крім того, сторони сподіваються на швидке відновлення економічних зв’язків», - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський констатував слабкий прогрес у виконанні домовленостей Паризького саміту в нормандському форматі.

Окрема увага була приділена безпековій ситуації на сході України.

«Глава держави констатував слабкий прогрес у виконанні домовленостей Паризького саміту в нормандському форматі, хоча Україна зі свого боку дотримується всіх взятих на себе зобов’язань», - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Італійській Республіці за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава держави також зазначив, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну.

Як повідомлялося, 25 травня група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту провела у Слов’янську слідчий експеримент у кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера Рокеллі та російського перекладача Андрєя Міронова 24 травня 2014 року.

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Боєць Нацгвардії Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.