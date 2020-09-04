Україна закликає правозахисні організації взяти під контроль справу Марківа

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до керівників провідних світових правозахисних організацій з проханням взяти під особистий моніторинг судовий процес над українським захисником Віталієм Марківим, якого судять в Італії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в листі Кулеби, розміщеному на Facebook-сторінці Посольства України в Італії.

"Я би хотів звернути вашу увагу на справу Віталія Марківа, якого суд першої інстанції в італійському місті Павія засудив до 24 років ув’язнення за надуманим звинуваченням у вбивстві італійського фотографа Андреа Рокеллі, котрий загинув у травні 2014 року на Донбасі на початку російської агресії проти України. Багато експертів-юристів та правозахисників зі всього світу вірять, що вирок італійського суду Віталію Марківу був упередженим та безпідставним. У суді не було представлено жодних прямих та однозначних доказів вини Марківа в убивстві Андреа Рокеллі, а обвинувачення переважно базувалися на публікаціях із російських пропагандистських джерел", - написав Кулеба.

Він підкреслив, що "сторона обвинувачення та суд відмовилися здійснити обов’язкові перевірки місця злочину, а також балістичну експертизу, опитати свідків тощо".

А також звернув увагу на те, що судовий процес проти Марківа був "стриманий із самого початку тиском громадської думки та упередженістю щодо українського громадянина". І навів для прикладу той факт, що судовий розгляд проводився в рідному місті загиблого фотографа.

"Беручи до уваги особливий резонанс, який ця справа викликала в Україні, Італії та на міжнародній арені та те, що вона може поставити під сумнів фундаментальні принципи верховенства права та положень, які закріплені в Європейській конвенції з прав людини, я вірю, що активісти-правозахисники повинні звернути належну увагу на апеляційний процес в суді Мілана. Це потрібно, щоби переконатися, що він проходить відповідно до принципів демократії, людських прав та верховенства права», - йдеться в листі Кулеби.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на Батьківщину.

Фото: RFE/RL