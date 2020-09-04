Україна закликає правозахисні організації взяти під контроль справу Марківа

Україна закликає правозахисні організації взяти під контроль справу Марківа

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до керівників провідних світових правозахисних організацій з проханням взяти під особистий моніторинг судовий процес над українським захисником Віталієм Марківим, якого судять в Італії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в листі Кулеби, розміщеному на Facebook-сторінці Посольства України в Італії.

"Я би хотів звернути вашу увагу на справу Віталія Марківа, якого суд першої інстанції в італійському місті Павія засудив до 24 років ув’язнення за надуманим звинуваченням у вбивстві італійського фотографа Андреа Рокеллі, котрий загинув у травні 2014 року на Донбасі на початку російської агресії проти України. Багато експертів-юристів та правозахисників зі всього світу вірять, що вирок італійського суду Віталію Марківу був упередженим та безпідставним. У суді не було представлено жодних прямих та однозначних доказів вини Марківа в убивстві Андреа Рокеллі, а обвинувачення переважно базувалися на публікаціях із російських пропагандистських джерел", - написав Кулеба.

Він підкреслив, що "сторона обвинувачення та суд відмовилися здійснити обов’язкові перевірки місця злочину, а також балістичну експертизу, опитати свідків тощо".

А також звернув увагу на те, що судовий процес проти Марківа був "стриманий із самого початку тиском громадської думки та упередженістю щодо українського громадянина". І навів для прикладу той факт, що судовий розгляд проводився в рідному місті загиблого фотографа.

"Беручи до уваги особливий резонанс, який ця справа викликала в Україні, Італії та на міжнародній арені та те, що вона може поставити під сумнів фундаментальні принципи верховенства права та положень, які закріплені в Європейській конвенції з прав людини, я вірю, що активісти-правозахисники повинні звернути належну увагу на апеляційний процес в суді Мілана. Це потрібно, щоби переконатися, що він проходить відповідно до принципів демократії, людських прав та верховенства права», - йдеться в листі Кулеби.

Читайте також: Справа Марківа: Україна сподівається на неупереджений суд у Мілані

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на Батьківщину.

Фото: RFE/RL

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-