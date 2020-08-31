Справа Марківа: Україна сподівається на неупереджений суд у Мілані

Україна сподівається, що Апеляційний суд в Мілані неупереджено розгляне питання щодо Віталія Марківа, якого затримали в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.

Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, відповідаючи на запитання, чи дослухається італійський суд до нових аргументів захисту, передає Укрінформ.

«Ми сподіваємось на те, що Апеляційний суд в Мілані розгляне це питання неупереджено. Я розумію, що розгляд судом присяжних в Павії, у невеликому містечку, де народився загиблий Рокелле, було ускладнено суб’єктивним поглядом, і сподіваюсь, що розгляд в центрі юстиції в Мілані буде неупередженим», - підкреслив Аваков.

Відповідаючи на запитання журналістів, він також уточнив, що троє журналістів, серед яких був і Андреа Рокеллі, у 2014 році поїхали знімати так званий «бронепоїзд» з дозволу бойовиків.

«Їм це дозволили бойовики, вони на це не запитували дозвіл в української армії чи української влади. Більше того, поїхали туди, не дивлячись на заборону, яку Фабріціо Романо, тодішній посол Італії в Україні, делегував усім своїм громадянам: не можна відвідувати зону антитерористичних дій, оскільки це небезпечно», - розповів міністр.

За інформацією Авакова, 24 травня 2014 року обстріл з автоматів розпочали бойовики з боку заводу Zeus Ceramica, що у м.Словянськ, після чого перестрілка переросла в мінометний вогонь. «Те, що у бойовиків були міномети, ми прекрасно знаємо, що у них була захоплена «Нона» і вони регулярно обстрілювали наші українські позиції», - наголосив Аваков.

За словами міністра, він не може прогнозувати рішення міланського суду, однак сподівається на справедливість.

«Я не хочу прогнозувати чи давити на суд. Ми сподіваємось на справедливість і даємо для цього всі необхідні докази», - наголосив Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у, нібито, причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області. 12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину. 24 липня у МВС поінформували, що в Італії розгляд апеляційної скарги на вирок Марківу розпочнеться у вересні.

Фото: RFE/RL