Місцеві вибори: які якості кандидатів цікавлять українців

Найважливішою рисою кандидатів у міські чи селищні голови понад 55% респондентів вважають доброчесність - прозорість доходів та статків, відсутність у біографії темних плям, непричетність до порушень і корупції.

Про це сказав аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський під час пресконференції на тему: «Іспит на демократію та здоровий глузд. Стан громадської думки за місяць до місцевих виборів», презентуючи результати загальнонаціонального опитування в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

«Ми запитали у наших громадян, які якості кандидатів вони вважають важливими для людей, які хочуть стати головами міст, сіл, селищ і громад. Отже, перше місце - доброчесність, тобто це прозорість доходів, статків, відсутність по біографії темних плям і причетності до порушень і корупції - більше 55% громадян кажуть, що це перша якість. На другому місці, але доволі близько, 48%, це наявність успішного досвіду управління громадою, містом і селом, на третьому - наявність чіткої програми дій у разі обрання – 47%», - розповів Бурковський.

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За його словами, для 43% респондентів також важливим є здатність до прямої та постійної комунікації з громадянами, для 39% - постійне проживання у громаді, ще для 39% - наявність команди однодумців, яка буде працювати після обрання.

«Тішуся, що на першому місці доброчесність - 55%, це дійсно дуже важливо, але тут цікавий момент, що політичні погляди лише 19% респондентів вважають важливими. А вибори то які в нас? Партійні. Ми бачимо, що є неспівпадіння. Тобто є кандидат і є політична партія, і ми маємо розуміти, що в обласні ради, в райради будуть проходити все –таки списки політичних партій. Тому тут можлива суперечність, що виборці насправді можуть не звертати увагу на те, яку партію представляє той чи інший кандидат», - зауважив науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА Олексій Гарань.

Водночас він звернув увагу, що згідно з результатами опитування, 14% респондентів визначили високий інтелект як важливу якість кандидата у міські (сільські, селищні) голови.

«14%! Це ще нижче, ніж політичні погляди. Тобто високий інтелект, виявляється, важливий лише для 14% виборців. Я не виключаю, що ми будемо мати на місцях дуже багато «тищенків», «ків» і так далі, і так далі…», - відреагував Гарань.

Водночас він зазначив, що лише для 2% важливими якостями кандидатів є приваблива зовнішність, релігійність, стать і сексуальна орієнтація.

«Я вважаю, це величезний плюс. Тому що ми знаємо, як це все може використовуватися в ході кампанії, намагаються висувати людей, за якими мало що є в професійному плані, але можуть бути добрими «картинками», але це впливає лише на 2% виборців. І це плюс», - сказав Гарань.

Загальноукраїнське дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування дослідження здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.