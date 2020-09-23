В Таллінні відбувся Етноярмарок за участі українців Естонії

Конгрес українців Естонії та Союз українок Естонії взяли участь у фестивалі національних культур - Етноярмарку Etnolaat, який відбувся в Таллінні 19-20 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила президентка Конгресу українців Естонії, регіональна віцепрезидентка СКУ по Східній Європі Віра Коник в Фейсбуці.

«Etnolaat традиційно відбувається вже майже 15 років, і завжди користується популярністю серед містян та гостей столиці», - зауважил Коник.

Вона розповіла, що в чудовому виконанні вольклорного гурту «Перелаз» (Кохтла-Ярве,) учасників ансамблю «Оксамит» та фольклорного ансамблю «Журба» прозвучали українські пісні. Володимир Потапенко зачарував слухачів грою на скрипці.

Згуртована команда Союзу українок Естонії під керуванням Лілії Іванченко прекрасно організували українське ярмаркування. Відвідувачам запропонували вироби ручної роботи, зокрема, ляльки-мотанки, українську вишивку, книги. Особилвою популярністю користувалася українська кухня - борщ, вареники, пампушки тощо. Коник подякувала всім, хто долучився до участі в Etnolaat.

Захід, що пройшов на Ратушній площі Таллінна і зібрав представників різноманітних національно-культурних товариств, організувала Асоціація народів Естонії (Eestimaa Rahvuste Ühendus).

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Президентка Конгресу українців Естонії також повідомила, що 19 вересня відбувся традиційний Форум народів Естонії, який цього року був присвячений темі маркетингу щодо популяризації національних культур.

«Ці події присвячені Дню народів Естонії, який відзначається 24 вересня. Саме цього дня у 1988 році був скликаний перший Форум представників різних національностей, який підтримав рух за незалежність Естонської Республіки. Після його скликання була заснована Асоціація народів Естонії. Цього ж року українці створили свою організацію - Українське земляцтво Естонії», - розповіла Коник.

Фото: Ольга Литвин, Лілія Іванченко, сторінка Союз українок Естонії - Ukrainian Women's Association of Estonia в Фейсбуці