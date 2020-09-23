Конґрес українців Канади, відділ Торонто, проведе у жовтні звітно-виборчі збори

Дворічні звітно-виборчі збори Конґресу українців Канади, відділ Торонто (КУК-Торонто) відбудуться 14 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті КУК-Торонто в Фейсбуці.

«Повідомляємо Вас, що згідно з рішенням засідання Управи, дворічні звітно-виборчі збори Конґресу українців Канади, відділ Торонто, відбудуться віртуально через Зум-вебінар 14 жовтня 2020 року. Початок реєстрації о 19:00, збори розпочнуться о 19:30», - йдеться в оголошенні.

Зазначається, що на зборах повинні бути представлені всі складові організації КУК-Торонто.

Читайте також: Зеленський обговорив з Трюдо лібералізацію Канадою візового режиму для українців

Конґрес українців Канади (КУК) представляє уряду та народу Канади українсько-канадську громаду, сприяє зв’язкам з Україною, визначає та враховує потреби української громади в Канаді для забезпечення її подальшого розвитку в соціально-культурній структурі Канади, йдеться на сайті КУК-Торонто.

Повідомляється, що Конґрес українців Канади, відділ Торонто налічує 66 організацій-членів, які представляють громаду в широкому спектрі демографічних показників та інтересів. Ці організації є окремими структурами зі своїми членами і представлені в КУК-Торонто через представників своїх членів, які обирають Правління КУК-Торонто.

Як зазначається, наразі в Канаді проживає понад 1,2 мільйона канадців українського походження. Більш як 100 000 з них мешкають у місті Торонто, ще чимала кількість проживає в околицях Великого Торонто.