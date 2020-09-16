Українка Дарія Ґошуляк з Канади відзначає 100-річний ювілей

У Світовій федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) привітали Дарію Ґошуляк з Торонто зі 100-літнім ювілеєм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Фейсбуці.

«У вересні 2020 р. почесна довічна членкиня Ліґи українських католицьких жінок Канади (ЛУКЖК) добродійка Дарія Ґошуляк відзначає своє 100-ліття», - йдеться у дописі.

Як зазначається, «від молодих літ Дарія Ґошуляк віддано працює для нашої церкви і народу». У 1952 році вона стала членкинею ЛУКЖК і включилася до активної праці. Довгі роки українка була представницею від Торонтонської єпархії ЛУКЖК до Суспільної служби українців Канади – Централі та філії в Торонто.

У Крайовій управі ЛУКЖК Ґошуляк була референткою суспільної опіки та представницею від Крайової управи до Світової ради Суспільної служби при Світовому конґресі українців.

Ювілярка виховала п’ятеро дітей, має дев’ять онуків та одного правнука.

Ґошуляк є довголітньою парафіянкою Української греко-католицької катедри св. свщм. Йосафата в Торонто, де її покійний чоловік о. Остап Ґошуляк служив священиком.

За свою віддану працю Ґошуляк відзначена численними грамотами признання, у тому числі й від Владики Кир Ізидора і Суспільної служби українців Канади, та найвищою відзнакою ЛУКЖК – Почесним довічним членством в цій організації.

Фото: wordpress.com, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій в Фейсбуці