Електронний каталог української діаспорної листівки презентує майже 8,5 тисяч поштівок

Ігор Павлишин з міста Асторія (штат Нью-Йорк) створив електронний каталог української діаспорної листівки і за три роки зібрав зображення майже 8,5 тисяч поштівок.

Про це повідомляє Diaspora.ua, передає Укрінформ.

Як зазначається, першу листівку до унікального каталогу Павлишин просканував 13 вересня 2017 року.

Він зауважив у соцмережі, що метою створення каталогу «є збереження спадщини української діаспори та дослідження її історії через призму діаспорної листівки».

Складена cвяточна різдвяна картка. Худ. Мар’ян Маловський. Київ, 1991. Видання: Церкви Св. Івана Хрестителя, Гантер, Нью-Йорк, 12442

Складена cвяточна різдвяна картка. «Свята ніч», худ. Марія Гарасовська-Дачишин. Видання: Церкви Св. Івана Хрестителя, Гантер, Нью-Йорк, 12442

Павлишин також повідомив, що торік 13 вересня завершилася філокартична виставка у місті Гантер (штат Нью-Йорк), присвячена «перлині американських Карпат- Українській католицькій церкві св. Івана Хрестителя». Експозиція тривала влітку в долішній залі церкви.

Оскільки в цьому році повторити таку виставку було неможливо через пандемію, Павлишин виклав віртуальний огляд листівок минулорічної експозиції в Гантері в чотирьох частинах.

На світлинах можна побачити листівки, випущені комітетом будови церкви заради збору пожертв для спорудження Церкви; фотолистівки з загальним видом церкви, її внутрішнім оздобленням, а також випущені церковним комітетом поштівки з репродукціями картин, створених відомими українськими митцями.

Поштівка із зображенням внутрішнього оздоблення Української католицької церкви св. Івана Хрестителя в Гантері (штат Нью-Йорк)

Переглянути виставку можна за посиланнями: перша, друга, третя та четверта частина.

Як зазначається, долучитися до збереження спадщини української діаспори та поповнити електронний каталог можна, написавши його автору на електронну пошту pavlishyn@hotmail.com або в приватні повідомлення на сторінку Павлишина в Фейсбуці.

Фото: сторінка Ігоря Павлишина в Фейсбуці