Електронний каталог української діаспорної листівки презентує майже 8,5 тисяч поштівок
Про це повідомляє Diaspora.ua, передає Укрінформ.
Як зазначається, першу листівку до унікального каталогу Павлишин просканував 13 вересня 2017 року.
Він зауважив у соцмережі, що метою створення каталогу «є збереження спадщини української діаспори та дослідження її історії через призму діаспорної листівки».
Павлишин також повідомив, що торік 13 вересня завершилася філокартична виставка у місті Гантер (штат Нью-Йорк), присвячена «перлині американських Карпат- Українській католицькій церкві св. Івана Хрестителя». Експозиція тривала влітку в долішній залі церкви.
Оскільки в цьому році повторити таку виставку було неможливо через пандемію, Павлишин виклав віртуальний огляд листівок минулорічної експозиції в Гантері в чотирьох частинах.
На світлинах можна побачити листівки, випущені комітетом будови церкви заради збору пожертв для спорудження Церкви; фотолистівки з загальним видом церкви, її внутрішнім оздобленням, а також випущені церковним комітетом поштівки з репродукціями картин, створених відомими українськими митцями.
Переглянути виставку можна за посиланнями: перша, друга, третя та четверта частина.
Як зазначається, долучитися до збереження спадщини української діаспори та поповнити електронний каталог можна, написавши його автору на електронну пошту pavlishyn@hotmail.com або в приватні повідомлення на сторінку Павлишина в Фейсбуці.
Фото: сторінка Ігоря Павлишина в Фейсбуці