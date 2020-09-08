Посольство в Азербайджані оголосило конкурс «Кулінарна дипломатія»

Посольство України в Азербайджані запрошує долучитися до конкурсу «Кулінарна дипломатія», метою якого є поширення української та азербайджанської культури і традицій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

За умовами конкурсу, необхідно підготувати коротку презентацію (з долученням фото- та відеоматеріалів) страви української і азербайджанської кухні, а також цікаві факти, історії, традицій, оригінальні або старовинні рецепти кухні українського та азербайджанського народів, пов’язані із презентованими стравами.

Зауважується, що важливим фактором для перемоги в конкурсі стане пошук спільних елементів кухні, звичаїв і традицій наших народів.

Учасниками змагання можуть стати громадяни України і громадяни Азербайджану, підписані на сторінку посольства України в Азербайджанській Республіці в Фейсбуці.

Повідомляється, що головного переможця з числа тих, хто став кращим у відповідних номінаціях, визначить професійне журі за результатами презентації (готування) своїх страв в одному з українських ресторанів м.Баку.

Як зазначили в посольстві, за результатами конкурсу всі переможці отримають призи, а на головного кулінара конкурсу очікуватиме «несподіваний приємний сюрприз». Конкретні ідеї та пропозиції щодо реалізації цієї ініціативи в посольстві просять надсилати 5 жовтня 2020 року на електронну пошту: oleksandr.dorofieiev@mfa.gov.ua.

В дипустанові зауважили, що торік започаткували низку конкурсів під назвою #ЧайзПослом #напозитиві, які стали гарним майданчиком для популяризації України в Азербайджані та утвердження її позитивного іміджу. Ця ініціатива протягом року розрослася до окремих самостійних проєктів, які продовжують успішно реалізовуватися посольством разом з Українським жіночим бізнес-клубом в АР, громадськими ініціативними групами тощо.

Також росте кількість небайдужих, позитивних і креативних друзів посольства, які активно сприяють розвитку дружніх відносин між Україною та Азербайджаном.

Кулінарна дипломатія як елемент поширення культури і традицій українців і азербайджанців може стати одним з перспективних і цікавих інструментів дипломатії, вважають в посольстві.