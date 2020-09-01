«Просвіта» в Аргентині взяла участь в онлайн-презентації книги поета Ігоря Калинця

Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта» взяло участь в онлайн-презентації до Дня знань книги віршів «Ігор Калинець – дітям» та віртуальній зустрічі з самим автором, лауреатом Шевченківської премії Ігорем Калинцем.

Про це повідомив референт Референтури преси УКТ «Просвіта» в Аргентині Хав'єр Апонюк Савич в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, на зустрічі з поетом учасники, зокрема, довідалися про втілення в життя та творчий процес створення цього унікального видання. «Від імені УКТ «Просвіта» дякуємо панові Ігорові за те, що поділився своїми думками, а також всій команді МІОК, котра організувала цей захід», - зазначив Апонюк Савич.

Онлайн-захід провів Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка», повідомляється на сайті МІОК.

До участі було запрошено гостей з України та з-за кордону: педагогів, бібліотекарів, літературознавців, школярів, усіх, хто цікавиться художньою літературою.

Видання «Ігор Калинець - дітям» побачило світ в серії видавництва «Апріорі», присвяченій видатним українським поетам різних епох. Під час заходу глядачі довідалися, як створювалися ці дитячі вірші, коли виникла ідея створити таке видання і як її втілили в життя, а також почули поезії з вуст читачів-дітей.

Авто книги розповів, що перші дитячі твори почав писати для своєї доньки Звенислави, потім для онучки Ганнусі, а вже ця новенька книжечка вийшла з присвятою правнукові Теодору. Особливу увагу автор звернув на чудові ілюстрації роботи Вікторії Ковальчук, якими оздоблена книжка, і прочитав один із віршів збірки.

Науковець МІОК Назар Данчишин, який модерував подію, зазначив: «Дитячі твори Ігоря Калинця ґрунтуються на важливих для виховання темах: любові до прекрасного, патріотизмі, релігійності. Ці вірші та казочки мають виняткове значення у формуванні світогляду українських дітей».

Як зазначається, до онлайн-презентації долучилися сотні поціновувачів творчості Калинця з усього світу. Поет був зворушений привітаннями з нагоди виходу цього видання, які долинали з різних куточків світу – Бельгії, Австралії, Аргентини, Великої Британії, Польщі, Японії та інших країн.

Переглянути запис трансляції можна за посиланням.

Фото: МІОК