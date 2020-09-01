СКУ запрошує на вебінар про те, як громадам в діаспорі взаємодіяти з державою

Світовий конґрес українців (СКУ) запрошує 5 вересня на експертну зустріч «Мистецтво з адвокації: як громадам взаємодіяти з державою», яка пройде в рамках серії менторських семінарів для представників українських громадських організацій у діаспорі.

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, на сесії учасники дізнаються про участь громад у виборах до владних структур країни проживання; як працювати з обраними парламентарями незалежно від партії, яку вони представляють; як всередині парламенту лобіювати інтереси України та української громади.

«5 вересня, 9:00 – Торонто / 16:00 – Київ. Не пропустіть: «Мистецтво адвокації: як громадам взаємодіяти з державою»», - йдеться у дописі.

Реєстрація для представників українських організацій у діаспорі доступна за посиланням: https://zoom.us/webinar/register/WN_uBeSqIO0TJaRyw4wMG6U5g.

Читайте також: СКУ закликав світ тиснути санкціями на Росію до відновлення контролю України над своїми кордонами

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців в Фейсбуці