ООН повинна покласти край триваючій російській військовій агресії проти України – президент СКУ
Як передає Укрінформ, про це сказав президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод під час виступу на віртуальному відзначенні 29-ї річниці Незалежності України, організованому 24 серпня Постійним представництвом України при ООН у Нью-Йорку, йдеться на сайті СКУ.
«Після майже 7 років війни критично важливо для Об’єднаних Націй покласти край триваючій російській військовій агресії проти України та замороженим конфліктам у Грузії, Молдові та Азербайджані. Країна-засновниця ООН 75 років тому, сьогодні Україна потребує рішучих дій ООН задля встановлення миру та безпеки в Україні та в регіоні», - зазначив Павло Ґрод.
Виступаючи перед постійними представництвами держав-членів ООН, Ґрод наголосив, що «підтримка миру та безпеки - відповідальність кожної нації», і підкреслив, що «міжнародне співтовариство мусить не визнавати російську окупацію Криму та порушення Росією суверенітету України».
Як зауважив Ґрод, Світовий конґрес українців та 20-мільйонна українська діаспора, яку він представляє, стоїть з українським народом на захисті суверенітету та незалежності України, розбудовуючи більш безпечне та успішне майбутнє для наступних поколінь.
Повний текст промови президента СКУ можна переглянути тут.
У заході також взяли участь перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, посол України в США Володимир Єльченко, Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов, президент Українського конґресового комітету Америки Андрій Футей, дипломати-очільники та представники багатьох Постійних місій при ООН, представники української та кримськотатарської діаспор.