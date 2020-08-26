ООН повинна покласти край триваючій російській військовій агресії проти України – президент СКУ

Організація Об’єднаних Націй (ООН) має припинити триваючу російську агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це сказав президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод під час виступу на віртуальному відзначенні 29-ї річниці Незалежності України, організованому 24 серпня Постійним представництвом України при ООН у Нью-Йорку, йдеться на сайті СКУ.

«Після майже 7 років війни критично важливо для Об’єднаних Націй покласти край триваючій російській військовій агресії проти України та замороженим конфліктам у Грузії, Молдові та Азербайджані. Країна-засновниця ООН 75 років тому, сьогодні Україна потребує рішучих дій ООН задля встановлення миру та безпеки в Україні та в регіоні», - зазначив Павло Ґрод.

Виступаючи перед постійними представництвами держав-членів ООН, Ґрод наголосив, що «підтримка миру та безпеки - відповідальність кожної нації», і підкреслив, що «міжнародне співтовариство мусить не визнавати російську окупацію Криму та порушення Росією суверенітету України».

Як зауважив Ґрод, Світовий конґрес українців та 20-мільйонна українська діаспора, яку він представляє, стоїть з українським народом на захисті суверенітету та незалежності України, розбудовуючи більш безпечне та успішне майбутнє для наступних поколінь.

Повний текст промови президента СКУ можна переглянути тут.

У заході також взяли участь перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, посол України в США Володимир Єльченко, Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов, президент Українського конґресового комітету Америки Андрій Футей, дипломати-очільники та представники багатьох Постійних місій при ООН, представники української та кримськотатарської діаспор.