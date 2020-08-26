В СКУ підтримують максимальне залучення міжнародної спільноти до «нормандського формату» - Ґрод

Світовий конгресу українців (СКУ) виступає за максимальне залучення міжнародної спільноти і мережі «друзів» України до «нормандського формату.

Про це сказав президент Світового конгресу українців (СКУ) Павло Ґрод в інтерв’ю виданню «День».

«Ми підтримуємо максимальне залучення міжнародної спільноти і мережі «друзів» України до «нормандського формату». І це включає США, Великобританію та Канаду, які мають відіграти в цьому свою роль. Особливої ваги має залучення США і Великобританії, які є підписантами Будапештського меморандуму. І тому ми мусимо їх змушувати до того, щоб вони залучилися до цього процесу», - зазначив президент СКУ.

Він зауважив, що «важливо, щоб Україна їх запрошувала, бо ці впливові держави - США, Великобританія та Канада - готові до цього». Водночас, зазначив Ґрод, важливо, щоб Росія на це погодилася.

Для того, аби Росія зрештою припинила війну проти України, потрібно продовжувати міжнародний тиск на РФ, вважає президент СКУ.

«Що ж до загальної стратегії, то тут важливо, щоб Україна не намагалася щосили сама вирішити це питання з Росією. Бо Україна буде сильніша, коли матиме підтримку своїх партнерів і друзів у світі, які готові підтримати Україну в цьому», - сказав Ґрод.

Він зауважив: «Ми часто чуємо від наших міжнародних партнерів, що вони не знають, якою є стратегія України в цьому питанні. А це дуже важливо, щоб Україна поділилася своєю стратегією, долучила партнерів до цієї дискусії, не намагалася за будь-яку ціну сама вирішити це дуже складне питання з Росією. Адже потрібен міжнародний тиск, щоб Росія зрештою припинила війну проти України. І ми зможемо цього досягти лише за підтримки наших міжнародних партнерів».

Крім того, президент СКУ звернув увагу на важливість консолідації проукраїнських сил у світі й в Україні, щоб знайти ефективні шляхи припинення російської агресії та повернення тимчасово окупованих українських територій.

Як зазначив Ґрод, подальша реінтеграція цих територій є важливим наступним кроком, у якому значну роль має відіграти громадянське суспільство. А до проведення місцевих виборів на окупованих територіях, на думку президента СКУ, слід підходити дуже обережно.

Він також зауважив, що після остаточної деокупації потрібен час на нормалізацію та потужна інформаційна політика, щоб реінтегрувати свідомість людей на окупованих територіях після повернення їх до України. «СКУ зі свого боку готовий до активної співпраці в цьому напрямку», - запевнив Ґрод.

Президент СКУ також висловився щодо розміщення на Донбасі міжнародної миротворчої місії. «Ми мусимо відверто вимагати залучення міжнародної миротворчої місії, але на це має погодитись Росія. Тому потрібно, щоб міжнародне співтовариство змусило Росію прийняти миротворчу місію. Тоді виникне питання, під егідою якої організації — ООН, ОБСЄ, НАТО чи ЄС — має бути ця миротворча місія. Але в цій миротворчій місії однозначно не можуть брати участь російські війська», - зазначив Ґрод, додавши, що в цьому складному питанні «ми хочемо почути від України конкретні пропозиції».

За словами президента СКУ, обов’язком Світового конгресу українців, серед іншого, є нагадування про існуючі «червоні лінії». «Дуже добре, що Президент (України – ред.) бажає припинити цю війну і шукає різні шляхи до миру. Ми заохочуємо ці процеси. Але при цьому є розуміння того, що існують «червоні лінії». І наш обов’язок як громадянського суспільства — спостерігати і нагадувати, коли відбувається дотик до цих самих «червоних ліній». Адже ми мусимо припинити цю війну і водночас забезпечити суверенітет та безпеку України», - зазначив Ґрод.

Він нагадав, що нещодавно відбулася вебдискусія про Мінський процес за участі президента СКУ та віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

«Ми вважаємо, що надзвичайно важливою є синергія громадянського суспільства і влади щодо мирного процесу. Під час цієї дискусії ми наголошували, що питання безпеки є першочерговим, і віцепрем’єр Резніков це підтримує. Я вважаю позитивним сигналом, що віцепрем’єр досить активно до цього долучився. І ми хочемо знайти способи до врегулювання не конфлікту, а російської агресії проти України», - зазначив Ґрод.

Він додав, що під час дискусії з віцепрем’єром «ми вкотре наголошували на «червоних лініях», як ми це озвучували Президентові Зеленському, що ми маємо просувати мирні процеси, не оминаючи питання безпеки, які мають бути першочерговими».