Для проведення виборів в ОРДЛО зараз немає умов — Резніков

Віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей проводити необхідно, але на сьогодні для цього немає належних умов.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це урядовець сказав журналістам 26 серпня після засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Моя позиція: в ОРДЛО треба проводити вибори після того, як звідти будуть виведені іноземні війська, як відбудеться роззброєння, демілітаризація, виведення всіх незаконних збройних формувань, встановлено конституційний лад", - заявив Резніков.

За його словами, це дасть змогу приїхати моніторинговій місії від ОБСЄ, щоб засвідчити, що вибори там відбулися за законами і Конституцією України, за Копенгагенськими стандартами та з дотриманням свободи голосування.

Проте зараз, за словами Резнікова, це неможливо забезпечити.

"За моєю інформацією, там продовжують перебувати російські війська, їхні найманці, тому сьогодні там точно не можуть бути проведені вибори, тому що жодна моніторингова місія не приїде туди, бо там небезпечно... Тому спочатку - виконання безпекових умов Мінських угод, які прописані, тоді можна говорити про призначення виборів", - наголосив Резніков.

Водночас він звернув увагу на те, що вибори в ОРДЛО можуть бути призначені окремим законом, про що йдеться у комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей і в законі про особливості місцевого самоврядування.

"Парламент України має прийняти окремий закон про дострокові вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей, і за цим законом там можуть бути проведені вибори. Постанова ВР регулює вибори на підконтрольних уряду територіях. Це абсолютно різні документи правового характеру та з різними юридичними наслідками", - пояснив віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 18 серпня під час засідання контактної групи поінформував учасників ТКГ про направлення в межах підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови ВР «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Згодом він пояснив, що на засіданні ТКГ представники Російської Федерації вимагали, щоб Верховна Рада внесла зміни до постанови про призначення місцевих виборів 2020 року.

За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.