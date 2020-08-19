Вибори на Донбасі: в ОПОРІ вважають рішення ЦВК політично заангажованим

ОПОРА вважає, що жодних передумов до відмови від проведення місцевих виборів у 18 громадах Донецької та Луганської областей немає, а рішення Центральної виборчої комісії є політично заангажованим.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, таку думку в програмі «На самом деле: Донбасс» на телеканалі «Дім» висловила голова правління громадянської мережі ОПОРА та експерт з питань виборчого законодавства та політичних процесів Ольга Айвазовська.

«І якщо подивитися на вибори попередні на цих територіях, а ми пам'ятаємо 2015 рік, 2019 рік, і президентські, і парламентські вибори, на яких голосування в цих громадах відбувалося і жодних передумов до відмови від проведення дня голосування і дня виборів там не було. Звичайно, це виглядає як політично заангажоване рішення, на жаль», - відзначила Айвазовська.

Експерт вважає, що потрібно звернути увагу на те, що листи військо-цивільних адміністрацій не мають взагалі жодного базису, жодних аргументів.

«Це перелік назв ділянок, тобто ділянка - це не приміщення, де голосують виборці. Ділянка - це територія, де живуть виборці. І потім в окремому будинку або школі вони голосують у день виборів. Тобто окремий перелік ділянок, де не можна проводити вибори, але аргументів немає жодних, базису немає жодного... Тобто ЦВК приймає фактажне рішення на підставі листа військово-цивільної адміністрації, а військово-цивільна адміністрація не надає нам жодних аргументів - у зв'язку з чим не можна проводити вибори», - підкреслила вона.

Айвазовська впевнена, що треба переглянути систему прийняття рішень щодо місцевих виборів, а безпекова ситуація на цих територіях у зв'язку з російською агресією стабільна і дозволяє провести вибори.

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«Варто переглядати і систему прийняття таких рішень, і критерії. Нехай, скажімо, додаткова інформація якась до цих листів буде, до неї буде доступ окремий, представників окремих інституцій, які мають відношення до держтаємниці, якщо йдеться про сферу безпеки, але, втім вони будуть. За фактом, ми бачимо зараз, що ситуація в сфері безпеки лінійна. По суті, вона та сама, що була в 2019 році, навряд чи гірше. Але ми не проводимо вибори, хоча проводили президентські і парламентські. Ми не обираємо місцеве самоврядування - громадяни, які проживають там, хоча вони обирали його в 2015 році, коли ситуація в сфері безпеки в зв'язку з російською агресією була набагато гіршою», - сказала представник ОПОРИ.

Як повідомлялося, ЦВК 8 серпня опублікувала перелік 18 територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори, що викликало хвилю нерозуміння як з боку громадян, які проживають у цих громадах, так і громадських організацій.

У той же час у ЦВК наполягають, що їх рішення про неможливість проведення місцевих виборів в окремих сільських та міських радах на Донбасі є законним, оскільки ґрунтується на відповідних висновках військово-цивільних адміністрацій.