Зеленський - про Мінські угоди: У нас є альтернативний план

Володимир Зеленський вважає, що без прямого діалогу з Володимиром Путіним припинення війни на Донбасі досягти неможливо.

Про це Президент України заявив в інтерв'ю Euronews, повідомляє Укрінформ.

«Я розмовляв з російським президентом якраз перед тим як набуло чинності перемир'я. Ми обговорили складні питання дотримання режиму припинення вогню. Поки є результат цього діалогу, і ми його бачимо. Цього не достатньо. Я не боюся прямого діалогу з президентом Росії. Я думаю, що це правильно. Якщо у нас є можливість поговорити, і результати цих переговорів можуть допомогти наблизитися до припинення війни - це повинно бути зроблено, незалежно від того, як різні люди або різні регіони реагують на це. Якщо немає діалогу - не буде і результату», - впевнений Зеленський.

Говорячи про результативність Мінських угод, Президент України зазначив, що існує альтернативний план.

«У нас є альтернативний план, що можна зробити. Але не існує реально дієвого плану, який підтримали б усі чотири країни «нормандської четвірки». З іншого боку, є ще час. Тому я хочу просуватися вперед. І якщо це не спрацює - тоді ми будемо думати про інші варіанти» - підкреслив Зеленський.