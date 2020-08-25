Зеленський: За результатами наступної "нормандської зустрічі" є високий шанс закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що друга (після паризької 9 грудня 2019 року - ред.) зустріч лідерів у «нормандському форматі» може привести до закінчення війни на Донбасі.

Про це Президент України заявив в інтерв'ю Euronews, повідомляє Укрінформ.

«Думаю, за результатами другої «нормандської зустрічі» високий шанс закінчення війни», - сказав Зеленський.

Говорячи про імплементацію рішень попередньої зустрічі лідерів у «нормандському форматі» в Парижі 9 грудня 2019 року, Президент зазначив, що «все просувається, але не так швидко, як я очікував».

«Але зараз перемир'я. Буде зустріч в «нормандському форматі». По-третє, був обмін полоненими. Ми домовилися про лінії розмежування в 20 точках розмінування. Це дуже важливо. Скільки ще часу знадобиться? - Я не знаю», - заявив Зеленський.

Фото: ОП